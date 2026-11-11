Gegen Serbien wird er vermutlich nicht in der Startelf stehen, so jedenfalls will es die Bild-Zeitung erfahren haben. Jürgen Klopp werde im defensiven Mittelfeld auf die Bayern-Achse Pavlovic und Kimmich statt auf Nmecha setzen. Dennoch steht der DFB ordentlich unter Zugzwang, seit Borussia Dortmund verlangt, Felix Nmecha solle seine Jubelgesten für das umstrittene evangelikale Netzwerk „Ballers in God“ unterlassen. Zudem solle das Netzwerk nicht mehr mit Nmecha im BVB-Trikot werben. Andernfalls droht man mit rechtlichen Schritten.

Lange hatte es nicht danach ausgesehen, dass Vereine oder Verbände konkrete Schritte beim Thema unternehmen würden. Seit Jahren führt der wachsende Einfluss evangelikaler Netzwerke vor allem zu Besorgnis unter Fans. Fuß­bal­le­r:in­nen wie Nmecha werben mit der Jubelgeste „The King’s Return“ für „Ballers in God“, eine in Teilen queerfeindliche fundamentalistische Bewegung.

Zudem hatte Nmecha Posts geteilt, die etwa queere Menschen mit dem Teufel assoziierten. Die Fanproteste wurden erstmals mit Nmechas Wechsel zum BVB 2023 richtig groß, als sich Dortmunder An­hän­ge­r:in­nen mit Verweis auf die Grundwerte des Klubs gegen die Verpflichtung aussprachen. Erneut riesig wurde das Thema im Sommer, als Nmecha auch für den DFB den Werbejubel nutzte.

Kritische Recherchen zu Netzwerken wie „Ballers in God“ bekommen auf Social Media oft Shitstorms, sie richteten sich gegen das Christentum oder Glaubensfreiheit. Doch geht die Debatte nicht um üblichen privaten Glauben, sondern um eine Bewegung, die eng mit dem Aufstieg der Neuen Rechten, fundamentalistischen Freikirchen sowie mit Christfluencing vor allem aus den USA zu tun hat.

Christentum als Unterbau

Christentum wird zunehmend zum Unterbau für autoritäre Bewegungen: gegen den Islam, gegen Feminismus und Queerness, für ein von Stärke und Härte geprägtes Männlichkeitsbild. Am Scharnier zwischen Freikirchen und Faschismus operieren etwa Donald Trump und Brasiliens rechter Ex-Präsident Bolsonaro. Zunehmend spielen dabei Fußballer als Werbefiguren eine wichtige Rolle. Ein prominentes Beispiel ist Superstar Neymar, der wie so viele evangelikale Kicker offen für Bolsonaro warb. Brasiliens Trikot wurde dessen politisches Symbol.

Im Fall Nmecha ist die Sache ein wenig komplizierter, weil der Nationalspieler sich immer wieder zumindest vage von Menschenfeindlichkeit distanzierte. „Meine Botschaft war niemals darauf ausgerichtet, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass in irgendeiner Form zu fördern“, schrieb er nun. Und es gibt keine Kontaktschuld. Jedoch ist sehr auffällig, dass sich Nmecha nie von der Queerfeindlichkeit bei „Ballers in God“ distanziert hat. Seine Posts schob er wenig originell auf Englischprobleme.

Fußball unter Druck

Dass nun der BVB handelt, nachdem seine Fan- und Förderabteilung Nmechas erneuten Kronen-Jubel scharf kritisiert hatte, kommt angesichts der bisherigen Passivität etwas überraschend. Fans und Investigativmedien haben mehr erreicht, als viele ihnen zutrauten.

Das bringt den DFB in eine durchaus unangenehme Situation. Noch während der WM hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf Felix Nmecha wortreich verteidigt. „Die Intention, die er damit verfolgt, ist positiv.“ Er denke, „dieser Glaube, den er hier verkörpert […], das ist vielleicht in einer säkularisierten Welt für einige Menschen auch etwas ungewöhnlich.“ Das Problem bei den Fans statt bei Nmecha zu verorten, wirkte angesichts von allem, was über die „Ballers in God“ bekannt ist, reichlich naiv.

DFB schlecht informiert

So erweckte der DFB den Eindruck, er sei über christlichen Fundamentalismus schlecht informiert, obwohl das Thema im Fußball seit Jahren anwächst. Auch, weil gerade männliche Fußballer isoliert, unter hohem Druck und mit wenig politischer Bildung aufwachsen. Für Menschen, deren ganze Lebensleistung durch ein Formtief zusammenzubrechen droht, ist das naive Bild von Jesus als persönlichem Coach sehr attraktiv.

Nun führt auch der DFB Gespräche. Sportdirektor Rudi Völler hat gesagt, Nmecha sei „total anständig“. Auch der Spiegel zitierte aus Klub-Kreisen des BVB, Nmecha verhalte sich dort nicht homophob, und so lange stehe man hinter ihm. Es stimme jedoch, dass er Gott über alles stelle, es fällt das Wort „Gehirnwäsche“. Für Klubs droht, dass die Gehirnwäsche sich zum Massenphänomen auswächst.

„Wir werden es ähnlich machen wie die Dortmunder“, hat Völler gesagt. Was er damit meint, ist völlig unklar. Mit jedem weiteren Jubel wird der Druck anschwellen. Es sei „enorm wichtig“, das Thema überhaupt zu verstehen, sagte Völler noch. Es wäre tatsächlich höchste Zeit, dass der DFB sich Kompetenz zulegt.