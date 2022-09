Coronazahlen vom 27. September 2022 : Die siebte Welle in Deutschland

Die Zahl der Corona-Infektionen und die Hospitalisierungsrate sind rasant gestiegen. Man muss vom Beginn der 7. Welle sprechen.

BERLIN taz | Die #Corona-Zahlen am Dienstag zeigen einen mittlerweile leider wieder rasanten Anstieg bei fast allen Indikatoren. Die Infektionen stiegen um fast 30%, die Hospitalisierungsrate um fast 50%. Auch die Zahl der In­ten­siv­pa­ti­en­t:in­nen steigt deutlich. Details wieder im Thread.

Der Tageswert von 89.282 neu registrierten #Corona-Infektionen ist der höchste seit 2. August. Zwar schließt er auch viele Nachmeldungen vom Wochenende mit ein. Dennoch ist der Sprung rasant. Am letzten Dienstag gab es „nur“ 60.237 neue Fälle.

Auch die Dynamik der nun offensichtlich beginnenden 7. Welle ist enorm. Der 7-Tage-Mittelwert liegt am Dienstag 28,8% höher als vor 1 Woche. Das Tempo dieses Wochenwachstums ist seit Mitte September sehr deutlich gestiegen.

Noch deutlicher wird der Anstieg bei der #Hospitalsierungsrate. Sie liegt am Dienstag laut Zahlen des #RKI gleich um 48,99% höher als vor 1 Woche. Eine solch dramatische Entwicklung gab es zuletzt Mitte Juni.

Aufgrund der Vielzahl der Infektionen kann man davon ausgehen, dass große Teile der positiv Getesteten nur mit, nicht wegen #Corona ins Krankenhaus mussten. Gerade daher ist die #Hospitalisierungsrate aber ein guter Gradmesser für das Infektionsgeschehen.

In absoluten Zahlen liegt die #Hospitalisierungsrate laut #RKI am Dienstag bei 5,17. Das ist der höchste Wert seit 13. August. Inklusive erwartbarer Nachmeldungen dürfte die Rate wieder weit über 7 liegen.

Das ist verglichen mit den Spitzen der letzten 3 Wellen wenig. Aber wir stehen ja auch mutmaßlich erst am Beginn der 7. Welle.

Auch die Zahl de #Covid19-Patient:innen auf Intensivstationen ist in den letzten Tagen wieder deutlich gestiegen. Dort werden – Stand Montag – 785 Menschen behandelt. Das sind 17,7% mehr als vor 1 Woche.

Wie die Grafik gut veranschaulicht, sind wir aktuell noch weit von den dramatischen Werten von Ende 2021 entfernt, als die Intensivstationen an die Grenzen ihrer Kapazität kamen und die Behandlungen von Nicht-#Covid19-Patient:innen verschoben werden mussten.

Allerdings liegt nun erstmals im September der 7-Tage-Mittelwert der Neuaufnahmen von #Covid19-Patient:innen über 100. Es ist daher anzunehmen, dass die Pa­ti­en­t:in­nen­zahl in den kommenden Tagen weiter steigen wird.

Die einzige positive, weil negative Entwicklung sieht man aktuell bei der Totenzahl. Der Tageswert von 118 neu registrierten #Corona-Toten lässt den 7-Tage-Mittelwert auf 71 sinken. Das ist 28% weniger als vor 1 Woche und der niedrigste Stand seit 23. Juni.

Allerdings muss man wissen, dass der zwischenzeitliche Ausbruch der Kurve nach oben in den letzten Wochen vor allem durch größere Nachmeldungen verursacht war. Das starke Absinken spricht nun dafür, dass die Zahlen wieder realer das Geschehen abbilden.

Und da die Infektionen nun schon seit fast drei Wochen wieder zunehmen, ist anzunehmen, dass auch die Totenkurve bald wieder nach oben zeigen wird.

Nahezu sicher ist jetzt schon, dass am Wochenende, spätestens aber Anfang nächste Woche der insgesamt 150.000. #Corona-Tote seit Beginn der Pandemie registriert werden wird. Wegen des Feiertags am 3.10. wird das wahrscheinlich aber erst am nächsten Mittwoch offiziell.

Der Autor analysiert auf Twitter seit August 2021 die jeweils aktuellen Corona-Zahlen. Die Threads werden hier auf taz.de übernommen.