Coronazahlen vom 11. August 2022 : Weniger Corona-Todesfälle

Drei Wochen nach dem Höhepunkt der Sommerwelle beginnt die Zahl der Corona-Toten zu fallen. Die Zahl der Kli­nik­pa­ti­en­t:in­nen geht weiter zurück.

BERLIN taz | Die #Corona-Zahlen von Donnerstag zeigen weiter ein kontinuierliches Abflauen der #Sommerwelle. Und nun beginnt auch endlich die Zahl der Todesopfer langsam zu sinken. Details wieder im folgenden Thread.

Die wohl wichtigste Zahl gleich zu Beginn. Der immer noch hohe Tageswert von 153 weiteren #Corona-Toten lässt den 7-Tage-Mittelwert gegenüber dem Vortag von 125,9 auf 120,3 sinken.

Drei Wochen nach dem Höchststand der Infektionen in der #Sommerwelle könnte nun auch der lang erwartete Rückgang bei den Todesfällen eingeleitet sein. Ich gehe davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Tagen bestätigt.

Dass anders als in den ersten beiden Pandemiesommern weiterhin für die Jahreszeit sehr viele Tote registriert werden, zeigt dieser Jahresvergleich. Man sieht aber auch, dass die Sommerwelle weniger Todesfälle als alle anderen Wellen zuvor verursacht hat.

Der Tageswert von 59.888 neu registrierten #Corona-Infektionen lässt den 7-Tage-Mittelwert um weitere 2.108 auf 45.778 absinken. Das ist der niedrigste Stand seit 13. Juni.

Das Tempo des Rückgangs bei den Infektionen bleibt hoch, wenn auch nicht mehr ganz so hoch wie in den letzten Tagen. Der 7-Tage-Mittelwert liegt am Donnerstag um 23,1% niedriger als vor 1 Woche.

Die #Hospitalisierungsrate liegt laut Berechnungen des #RKI am Donnerstag bei 5,36. Das sind 14,4% weniger als vor 1 Woche.

Dass die #Hospitalisierunsgrate, die den Infektionsstand unter Pa­ti­en­t:in­nen in Kliniken misst, ein guter Indikator für die Gesamtentwicklung ist, zeigt die folgende Grafik. Sie zeigt, dass Hospitalisierungsrate und Infektionszahl annähernd parallel wachsen bzw. schrumpfen.

Die Zahl er #Covid19-Patient:innen auf Intensivstationen ist – Stand Mittwoch – weiter kontinuierlich gesunken. Sie liegt nun bei 1.239, das ist 11,2% weniger als vor 1 Woche und der niedrigste Stand seit 16. Juli.

Der Autor analysiert auf Twitter seit August 2021 die jeweils aktuellen Corona-Zahlen. Die Threads werden hier auf taz.de übernommen.