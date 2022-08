Coronazahlen vom 09. August 2022 : Sommerwelle ebbt weiter ab

Die Hospitalisierungsrate ist deutlich gesunken. Das belegt den aktuellen Rückgang der Sommerwelle. Die Zahl der Coronatoten allerdings bleibt hoch.

BERLIN taz | Die #Corona-Zahlen am Dienstag zeigen weitgehend alle Indikatoren ein weiteres Abflauen der Sommerwelle. Die Totenzahl bleibt aber weiter konstant hoch. Details wieder im folgenden Thread.

Der Tageswert von 78.698 neu registrierten #Corona-Infektionen lässt den 7-Tage-Mittelwert um weitere 3.429 auf 50.021 fallen. Er ist damit seit dem Höchststand der #Sommerwelle am 20.7 mittlerweile um fast die Hälfte gesunken.

Und der Rückgang der registrierten Corona-Infektionen bleibt hoch. Der 7-Tage-Mittelwert liegt am Dienstag um 27,1% niedriger als vor 1 Woche. Dieses Rückgangstempo bleibt seit nun 1 Woche recht stabil.

Dass dieser Rückgang tendenziell real ist, zeigt diese neue Grafik, in der die Entwicklung des 7-Tage-Mittelwerts der Neuinfektionen mit der Entwicklung der #Hospitalisierungsrate verglichen wird. Beide Indikatoren entwickeln sich seit März in etwa gleich.

Ausnahmen bestätigen die Regel, dass die #Hospitalisierungsrate ein guter Indikator für die Gesamtentwicklung ist. Sie sank an Ostern, als die Infektionszahl wegen Meldeverzögerungen einbrach, wesentlich langsamer und dürfte den realen Verlauf daher besser abbilden.

Dass die #Hospitalisierungsrate aktuell langsamer ist als die Kurve der Neuinfektionen, ist somit ein Indiz für eine gewachsene Untererfassung der Infektionen. Da aber beide sinken, belegt das das Abflauen der Sommerwelle.

Die #Hospitalisierugsrate ist am Dienstag weiter deutlich gesunken. Sie legt laut Berechnung des #RKI um 13,2% niedriger als vor 1 Woche und nur noch bei 5,35. Das ist der niedrigste Wert seit 4. Juli.

Auch die Zahl der #Covid19-Patient:innen sinkt tendenziell weiter. Sie lag am Montag mit 1.330 zwar leicht höher als am Sonntag. Aber montags ist so ein Zuwachs regelmäßig zu beobachten. Im Wochenvergleich ist auch sie um 9,4% gesunken.

Auch der 7-Tage-Mittelwert der Neuaufnahmen auf Intensivstationen ist am Montag leicht von 150 auf 153 gestiegen. Er liegt aber 13,7% niedriger als vor 1 Woche.

Der Tageswert von 170 weiteren registrierten #Corona-Toten lässt den 7-Tage-Mittelwerte mit 125,4 nahezu konstant auf dem Niveau der letzten 4 Tage. Er liegt aber um 11,7% höher als vor 1 Woche.

Der von mir schon seit längerem erwartete Rückgang der Totenzahl ist bisher leider noch nicht eingetreten. Geht man davon aus, dass die Totenkurve den Infektionen mit 3 Wochen Abstand folgt, sollte sie in den kommenden Tagen aber zumindest nicht weiter steigen.

Der Autor analysiert auf Twitter seit August 2021 die jeweils aktuellen Corona-Zahlen. Die Threads werden hier auf taz.de übernommen.