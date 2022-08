Christian Ströbele ist tot: Niemals Wischiwaschi

„Hans-Christian Ströbele ist tot: der Weltverbesserer, der Anwalt gegen Ungerechtigkeit und Willkür, der Kämpfer gegen Autoritäres und das angeblich Alternativlose. Er ist in seinem politischen Leben der Republik und ihren staatstragenden Ver­tre­te­r*in­nen mächtig auf die Nerven gegangen. Egal, wie sie versucht haben, ihn zu stoppen – es war ihm Ansporn und Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein. Er war und ist Vorbild für Generationen linker Ak­ti­vis­t*in­nen und Po­li­ti­ke­r*in­nen weit über die grünen Parteigrenzen hinaus. Er zeigte, dass Mut und Beharrungsvermögen für die Sache Situationen verändern und verbessern können. Monika Herrmann, ehemalige Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg

„Ich erinnere mich gerne an unseren gemeinsamen Kampf für geflüchtete Menschen vor acht Jahren in der besetzten Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg, die ein Bleiberecht forderten. Hans-Christian, damals 75 Jahre, kletterte über eine Leiter durch eine Luke aufs Dach, um mit den Protestierenden zu sprechen. Sie halfen ihm hoch, feierten ihn und sprachen lange mit ihm über ihre Forderungen. Wir erreichten, dass sie in der Schule bleiben durften – und erreichten damit in der Flüchtlingspolitik bundesweit Veränderungen in der Asylgesetzgebung. Das war überhaupt seine Rolle: aus dem Bezirk heraus die großen Fragen der Bundespolitik verhandeln. Damit stellte er sich oft auch gegen die Partei. “ Canan Bayram, Bundestagsabgeordnete