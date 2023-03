Bushidos neuer Podcast : Alles ist erzählt

Bushido veröffentlicht den nächsten Podcast. Diesmal an seiner Seite: Journalist Peter Rossberg. Reicht es nicht langsam?

Wie, der nächste Medienquatsch mit Rapper Bushido? Sie lesen richtig. Nachdem erst im Januar bei RTL+ Musik Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi einen Podcast, den sie in ihrem Ehebett aufnehmen, herausgebracht haben, folgt nun das nächste Format. In „Backstage“ sprechen Bushido und Journalist Peter Rossberg nach eigenen Angaben über das, was die letzten Jahre hinter den Kulissen des Rapzirkus passiert ist.

Rossberg, ehemals Reporter bei Bild, ist durch seine Berichterstattung über organisierte Kriminalität in der Musikszene zu einem engen Vertrauten und Freund von Bu­shi­do geworden. Mit Rossberg hat der Rapper bereits die Doku-Serien „Bushido Reset – Zurück ins Leben“ und „Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie“ umgesetzt.

Schon seit vielen Jahren hat Bushido im Musikgeschäft an Bedeutung verloren. Im Zentrum der Berichterstattung über ihn steht fast ausschließlich der Prozess um seinem ehemaligen Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker, der sich seit über zwei Jahren vor dem Landgericht Berlin mit seinen zwei Brüdern verantworten muss und in dem Bushido als Kronzeuge auftritt.

Statt auf dem Niveau von früher Musik zu machen, setzt Bushido also mittlerweile auf Dokus, die sein Leben beleuchten sollen. Als den größten Doku-Soap-Star bezeichnet auch Rossberg Bushido in der ersten Folge des gemeinsamen Podcasts. Da muss selbst Bushido lachen.

Letzte Chance

Dass nun langsam alles erzählt sein muss aus dem Leben des Rappers, dachte man spätestens seit der zweiten Staffel einer RTL+-Dokuserie. Aber nein: Alle denken, alles ist erzählt, betont Bushido im neuen Podcast. Aber das sei gar nicht so, beteuern er und Rossberg wieder und wieder.

Bislang ist erst eine Folge erschienen. Man sollte ihnen noch eine letzte Chance geben, dies zu beweisen.