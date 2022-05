Besonderes aus der Bundesstadt : Tütenweise Zaster für Bonn

Über die Bundesmeile in Bonn ist Gras gewachsen. An anderer Stelle entstehen derweil Luftschlösser oder Seilbahnen – ein Rundgang.

BONN taz | Ich hatte eine Farm in Afrika. Oder eine Hazienda am Fuß des Siebengebirges. Genau kann ich mich nicht erinnern, die neunziger Jahre waren wilde Zeiten für Bonner. Am 20. Juni 1991 beschloss der Deutsche Bundestag im winzigen Plenarsaal des Wasserwerks, Regierung und Parlament in Kartons zu packen, um in Berlin noch mal neu anzufangen.

Ich stand auf dem Bonner Marktplatz, als Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth mit tränenerstickter Stimme das Ergebnis von einer Leinwand tremolierte. Wir Eingeborenen quittierten das Votum mit erleichtertem Grunzen. Endlich konnte Bonn, vom Kölner Adenauer ins Rampenlicht gezwungen, zur Ruhe finden.

Lediglich die politische Klasse hatte den Umzug zu fürchten. Neben mir rammte sich ein Regierungsobersekretär eine Bratwurst in den Wanst, ein Hauptamtsgehilfe stürzte sich in sein Bier. Bald stellte sich heraus, dass nur die ministeriale Spitze an die Spree ziehen musste, die Verwaltung blieb breitärschig zwischen Plittersdorf und Hardt­höhe sitzen. Für Politiker, die nicht nach Berlin ausgewildert werden konnten, wurden würdige Anschlussverwendungen gefunden: Sozialminister Norbert Blüm saß halbtags beim Rewe an der Kasse, Hans-Dietrich Genscher verdingte sich als Nikolaus.

Bald wuchs Gras über die „Bundesmeile“, wie das Regierungsviertelchen in grotesker Überschätzung seiner Ausdehnung genannt wurde. Doch 1994 trat aus heiterem Himmel das Berlin/Bonn-Gesetz in Kraft. Zum Ausgleich für den kapitalen Verlust wurde unser Städtchen mit Fantasiebehörden wie dem UN-Fledermausreferat oder dem Bundeskartellamt übersät, vor allem aber mit Kompensationszahlungen geflutet.

Jeder nach Berlin abgängige Beamte wurde in Gold aufgewogen, die Krokodilstränen der Bonner versilbert. Wir bauten von den Zuwendungen eine Kolossalstatue unseres Musikmaskottchens Beethoven, die breitbeinig den Rhein überspannte, mauerten den Ausflugshügel Drachenfels zum Achttausender auf und ließen Haribo echte Goldbären herstellen, doch täglich landeten neue Bimbeskähne am Rheinufer an.

Noch mehr Groschengräber

In ihrer Not fördert die Stadtregierung sogar Kultur. Zwischenzeitlich betrieb die Bonn zwei Dutzend Opernhäuser, davon einige am Amazonas. Immer neue Groschengräber wurden errichtet, doch bald ging man dazu über, den Zaster in Plastik­tüten vors Rathaus zu stellen. Die „spätrheinische Dekadenz“, die das stets missverstandene Bonner Original Guido Westerwelle so gefürchtet hatte, hielt unter den Bürgern Einzug.

Auch ich ließ mich zu erwähnten Kostspieligkeiten hinreißen. Die politische Lage wurde unübersichtlich. Zuletzt wählten die Bonner ein goldenes Kalb und dann Bärbel Dieckmann (SPD) zur Oberbürgermeisterin – ein Glücksfall. Unter ihrer Führung konnte durch geniale Fehlplanung des Konferenzzentrums WCCB ein Schuldenberg aufgetürmt werden, den man vom Weltraum aus sehen konnte.

Erst dieser finanzielle Befreiungsschlag löste den Bann: Den Beethoven-Koloss holte der Gerichtsvollzieher, die Opernhäuser forderte der Dschungel zurück. Bald konnten sich die Bürger eines normalen kommunalen Haushalts erfreuen: Schwimmbäder wurden geschlossen, in die Schulen regnete es hinein. Für ein paar Jahre zog wohlverdiente Friedhofsruhe ein.

Doch schon unter Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan dem Prächtigen (CDU) erwachte alter Opulenzdrang. Fast im Alleingang brachte der Finanzfuchs 37 Millionen Euro Bundesmittel zur Verpuffung. Mit dem Geld sollte Bonn zur ökologischen „Lead City“ ausgebaut werden. Nach einem Jahr war die Kohle futsch, Busse und Bahnen aber ebenso teuer und geschickt auf Lücke getaktet wie zuvor.

Neurotisches Profil

Mittlerweile hat sich die Bundesstadt eine eigene Profilneurose zugelegt. Trotz gegenteiliger Beweise auf dem Stadtplan glaubt man an die eigene Größe. Um im Corona-Battle nicht gegen­ Berlin abzustinken, rekrutierte Bonn den blutjungen Virenforscher Hendrik Streeck, den ein ungnädiges Schicksal an die dortige Universität verschlagen hatte.

Mit Landesmitteln aus Düsseldorf und einer PR-Agentur wurde der Wissenschaftler zum Gegendrosten aufgebaut. Wo der dunkel gelockte Virenzar aus dem Osten düster in seinen Podcast raunen durfte, musste der blonde Covidflüsterer aus Bonn silberzüngig Entwarnung geben.

Doch erst die 2020 ins Amt gewählte OB Katja Dörner knüpfte an die pharaonische Bautradition der Stadt an. Die Idee, einen 166 Meter hohen, mit riesigen Strass-Klunkern behängten Turm in die Rheinaue zu klotzen, verfolgte schon ein privater Investor und Lokalmogul, aber auch der Nahverkehr bot ein schönes Betätigungsfeld für eine grüne Bürgermeisterin.

Letztlich konnte sich eine Kabinenseilbahn, auf Stelzen über den Rhein und durch das Stadtgebiet geführt, gegen ähnlich exaltierte Transportkonzepte wie ein Personenkatapult oder ÖPNV-Unterseeboote durchsetzen. Fördermittel des Bundes sollen bereits fließen, schon wurden erste Plastiktüten vor dem Rathaus gesichtet. Es wird wohl Zeit, mich nach einer Hazienda umzuschauen.