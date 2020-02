Seit 2016 sind Emma Adler, Julie Legouez, Götz Schramm und Marta Vovk das Kunstkollektiv Sorgen (International). In seinen Projekten bedient es sich kapitalistischer Verkaufslogiken und hinterfragt vor dem Hintergrund von Markenwahrnehmung und Identität die Mündigkeit von Käufer*innen. Sorgen (International) arbeitet konzeptuell im Rahmen von Ausstellungen, Aktionen und Performances, in denen es diverse mit seinem Logo bedruckte Merchandise-Artikel präsentiert und zum Verkauf anbietet, wie das Wasser „Sorgen (International) ∞“ in der Gruppenausstellung „How Beautiful You Are“im KINDL Zentrum.