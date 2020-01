Maria Thereza Alves (1961 in São Paulo geboren, lebt heute in Berlin) bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Kunst und Politik. Alves hat an zahlreichen internationalen Ausstellungen teilgenommen, u. a. an den Biennalen von Sydney, Sharjah und São Paulo, an der Manifesta 12 und 7, und an der dOCUMENTA (13). Alves ist Preisträgerin des Vera List Center for Art and Politics 2016–2018. Ihr Buch „Recipes for Survival“ wurde kürzlich veröffentlicht bei University of Texas Press. 2018 gründete sie zusammen mit Jimmie Durham das Designkollektiv LABINAC mit dem zweifachen Ziel, Objekte zu entwerfen und das Handwerk der indigenen Völker Lateinamerikas zu unterstützen.