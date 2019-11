Ana Gzirishvili, 1992 in Tbilisi geboren, ist Medienkünstlerin. Seit 2014 lebt sie in Berlin, wo sie die New Media Class an der UdK absolvierte und DAAD-Stipendiatin ist. In ihren experimentellen Arbeiten durchquert Ana Gzirishvili verschiedenste Medien, vom linsenbasierten Bewegtbild zur Computeranimation, von der Zeichnung bis zur Drucksache oder von der Mode bis zur Performance. Inhaltlich setzt sie sich häufig mit den visuellen und soziokulturellen Narrativen von Raum, Sprache oder Ereignis auseinander. Dabei beschäftigt sich Ana Gzirishvili mit den Verschiebungen, die zwischen der materiellen und immateriellen Welt entstehen können.