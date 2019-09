Vlad Nancă, geboren 1979 in Bukarest, Rumänien, studierte von 1999 bis 2001 an der dortigen Kunstuniversität in der Abteilung für Fotografie und Video. Er lebt und arbeitet in Bukarest. Seine Arbeiten waren u. a. in Einzelausstellungen in der Galeria Calina in Timișoara, Rumänien (2015), in der Sabot Gallery in Cluj, Rumänien (2018) und einer Duoausstellung mit Paola Tognon in der Galleria Il Ponte in Florenz, Italien (2018) zu sehen. Nancă ist Preisträger des 2019 erstmals ausgeschriebenen KVOST-Stipendiums. Damit verbunden war ein sechswöchiger Aufenthalts als Artist in Residence in Berlin und die Einzelausstellung „The City and the City“, die aktuell bei KVOST zu sehen ist.