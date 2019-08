Maki Na Kamura, Künstlerin, kam in den 90er Jahren nach Deutschland. Studium an der Universität der Künste Aichi in Japan und der Kunstakademie Düsseldorf. Zahlreiche internationale Einzel- und Gruppenausstellungen, u. a. Solo: Setareh Gallery, Düsseldorf; CFA, Berlin (2019); Osthaus Museum Hagen (2017); Bilbao Arte – centro de arte contemporáneo, Bilbao (2015); Gruppe: University Museum Gallery Bangkok, Bangkok (2013); Museo dárte contemporanea, Lissone (2019). Na Kamura zählt zu den ausgewählten Künstler*innen in den Nachschlagewerken „Landscape Painting Now“ (Thames & Hudson, 2019) und „Vitamin P2 — New Perspektives in Painting“ (Phaidon, 2011). 2013 wurde sie mit dem „Falkenrot Preis“ (Künstlerhaus Bethanien, Berlin) ausgezeichnet. Sie lebt und arbeitet in Berlin.