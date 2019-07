Martin Maeller ist 1990 in Bayern geboren. Von 2009 bis 2015 studierte er an der Weißensee Kunsthochschule in Berlin und machte dort 2015/2016 seinen Meisterschüler. 2017 wurde ihm ein Stipendium der Alexander Tutsek-Foundation verliehen. Martin Maeller lebt und arbeitet in Berlin. Seine Kunst, die Skulptur und Installation umfasst, zeigte er zuletzt u. a. in der Thomas Erben Gallery in New York, bei Polansky in Brünn, im Brandenburger Kunstverein in Potsdam, im Zeiss-Großplanetarium in Berlin – eingeladen von der Schering Stiftung oder bei PS120 in Berlin. Momentan läuft seine Einzelausstellung „saturnine“ in dem Berliner Off-Space Studio Picknick.