Eine Ausstellung Ab Sonntag (26. Januar) zeigt das Brandenburgische Landesmuseum für Moderne Kunst am seinem Standort in Frankfurt (Oder) – es gibt in Cottbus mit dem Dieselkraftwerk eine zweite Adresse – die Ausstellung "Der sachliche Blick in der DDR". Die rund 80 Bilder beziehungsweise Skulpturen aus dem Sammlungsbestand sind bis zum 3. Mai in der Rathaushalle am Marktplatz 1 zu sehen.

Und noch eine Ausstellung: Das Brandenburgische Landesmuseum für Moderne Kunst betreibt in Frankfurt (Oder) mit dem "Packhof" einen weiteren Ausstellungsort. Dort eröffnet zeitgleich die Schau "Gestern, heute, übermorgen", die "einen modernen Blick" in die Grafik und Fotografie der hauseigenen Sammlung verspricht (bis 12. April). Die Ausstellung will dem Einfluss moderner Bildvorstellungen nachspüren, die in der Kunst der 1920er und 30er Jahre entstanden sind und bis in zeitgenössische Konzepte hineinwirken. Der "Packhof" findet sich in der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße 11. Eintritt für eine Ausstellung 4, für beide Ausstellungen 6 Euro, freier Eintritt bis 18 Jahre. Generelle Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. (taz)