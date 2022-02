Ausblick auf Winter-Olympia 2026 : Reisen durch Norditalien

Die nächsten Winterspiele finden in Cortina, Mailand, in Livigno, Bormio, Antholz und Verona statt – für Groundhopper sicherlich interessant.

PEKING taz | Besser hätte es nicht laufen können für den Bürgermeister von Cortina d’Ampezzo. Vor ein paar Tagen hat Gianpietro Ghedina in seiner Gemeinde die frisch gekürte Curling-Olympiasiegerin Stefania Constantini empfangen. Es war ein rauschendes Fest voller Italianità für die Tochter der Dolomitengemeinde. Das ganze Land hatte sich verzaubern lassen von ihr und ihrem Partner, die den Mixed-Wettbewerb gewonnen hatten. Eine Woche nach der Party für Constantini war Ghedina in Peking, um zusammen mit Giuseppe Sala, dem Bürgermeister von Mailand, die olympische Flagge entgegenzunehmen.

In vier Jahren finden die Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt. Es soll italienisch zugehen, verspricht Ghedina, auch wenn die beiden Orte nicht unterschiedlicher sein könnten. „Der Verstand und der Kopf werden in Mailand sein, die Emotionen und das Herz definitiv in unserem Ort“, sagte er bei einem Pressetermin in Peking. „Ich bin mir sicher, dass es großartige Spiele werden.“ Ja, was denn sonst?

Mehrere Olympische Dörfer

Giovanni Malagò, Chef des Italienischen Olympischen Komitees und Präsident des Organisationskomitees von Milano Cortina 2026 weiß auch warum. Der Weisheit des Internationalen Olympischen Komitees, dem auch er angehört, sei es zu verdanken, dass die italienische Bewerbung überhaupt möglich geworden sei. Mit der Agenda 2020 des IOC können sich nicht mehr allein einzelne Städte bewerben, sondern Regionen. Möglichst viele bestehende Sportstätten sollen für Olympia genutzt werden.

Es ist auch ein Experiment, mit dem die Italiener beweisen wollen, dass man in den Alpen noch Winterspiele veranstalten kann. In Graubünden, in Tirol und in München, das sich mit Garmisch-Partenkirchen für die Spiele 2022 bewerben wollte, hat die Bevölkerung gegen die Ausrichtung des Megaevents gestimmt. In Mailand und Cortina stehe die Bevölkerung hinter den Spielen, sagte Mailands Bürgermeister Sala am Freitag in Peking, „wie das ganze Land“.

Und so soll das Ganze aussehen: In Mailand wird Eishockey gespielt, in einer anderen Halle sind die Shorttracker und Eiskunstläufer unterwegs. Im Norden der Lombardei auf 1.800 Metern Höhe, in Livigno, wird der Snowpark eingerichtet. Nicht weit entfernt davon, in Bormio, fahren die Männer um alpines Skigold, während die Frauen in Cortina d’Ampezzo Ski fahren werden.

Die alte Olympiaeishalle von 1956, als die Spiele schon einmal in Cortina waren, wird für den Curlingsport aufgemöbelt. Im nordischen Skisport werden im Val di Fiemme die Medaillen vergeben, wo schon des Öfteren Weltmeisterschaften stattgefunden haben. Und die Biathleten laufen und schießen auf der traditionsreichen Anlage von Antholz um olympische Ehren.

Bau ein neuen Bobbahn

Noch was? Wo die Eisschnelllaufwettbewerbe stattfinden, muss noch entschieden werden. Der Plan ist es, eine bestehende Freiluftbahn in Baselga di Piné oben im Trentino zu überdachen, aber das steht noch nicht fest. Auch das leidige Thema Eiskanal war bis vor Kurzem noch nicht gelöst und so machte sich sogar Innsbruck mit seiner Bahn in Igls Hoffnungen auf die Rückkehr der olympischen Ringe nach Tirol. Nun soll aber in Cortina da, wo 1956 gerodelt wurde und noch eine Schneise durch den Wald geht, ein neuer Eiskanal entstehen.

Für Bürgermeister Ghedina ist das ein emotionales Thema. Eugenio Monti vom Bobclub Cortina wurde 1968 in Grenoble Olympiasieger im Zweier und Vierer – und wird in der Gemeinde verehrt wie ein Sportheiliger. Damit nicht genug: Die Schlussfeier soll in der Arena von Verona steigen, zwei Wochen nach der Eröffnungsfeier im Mailänder Fußballtempel San Siro. Für den könnte es eine Art Abschiedsspiel werden, denn daneben entsteht ein neues Stadion.

Die Spiele sollen, so Malagò, die billigsten in der jüngeren Olympiageschichte werden. Die Reisen zwischen den Wettkampfstätten will das Organisationskomitee dadurch klein halten, dass es vier olympische Dörfer mit allem, was dazugehört, errichtet. OK-Präsident Malagò erinnerte an seine Erfahrungen aus Tokio. Die Fahrt vom Hotel zur Radrennbahn mit dem Auto habe drei Stunden gedauert. Außerdem gebe es bis dahin ja flächendeckend G5, assistierte der Geschäftsführer von Milano Cortina 2026, Vincenzo Novari.

Wer heute mit dem Zug von Mailand ins Antholzer Tal will, ist fünfeinhalb Stunden unterwegs und muss in Verona, Bozen und Franzensfeste umsteigen. Gute Reise!