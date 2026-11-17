Die Sonne scheint durch die Fenster des Arbeitsgerichts am Magdeburger Platz und wirft lange Schatten auf die beiden Gruppen, die sich vor dem Sitzungssaal 334 versammelt haben. Ein paar Personen hechten noch durch die Gänge, denn der Prozess zwischen der Eventfirma 36 Stage XL und der anarchistischen Basisgewerkschaft Freien Ar­bei­te­r*in­nen Union (FAU) wurde kurzfristig in einen größeren Saal verlegt. Die Anschuldigungen der Eventfirma sind schwer: Gewerkschaftsmitglieder sollen sich auf einer Kundgebung widerrechtlich als Mitarbeiter der Firma ausgeben haben. Ist der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen womöglich nur eine Erfindung der Gewerkschaft?

Der Richter eröffnet den Prozess und verliest die Forderungen von 36 Stage XL. Man wolle mit dem gestellten Verfügungsantrag der FAU verbieten, wörtlich oder schriftlich zu behaupten, sie seien Beschäftigte der 36 Stage XL GmbH. Als Strafe bei Verstoß fordere man schlappe 250.000 Euro Ordnungsgeld oder 6 Monate Ordnungshaft.

Hintergrund der Klage ist eine Kundgebung der FAU vor der Uber-Arena gegen die prekären Arbeitsbedingungen der Büh­nen­ar­bei­te­r*in­nen im Oktober. Die meisten Mitarbeiter der Stage XL seien laut der Gewerkschaft nur als „unständige Beschäftigte“ angestellt. Diese Arbeitsverträge ermöglichen der Eventfirma, Arbeitsschichten kurzfristig und intransparent zu vergeben. Zusätzlich übernehme 36 Stage XL ab dem 21. Tag nach der letzten Schicht nicht mehr die Krankenversicherung und auch nicht die Kosten für Schutzkleidung und Sicherheitstraining, kritisiert die Gewerkschaft. Deswegen hat die FAU mit Beschäftigten bereits im März eine Betriebsgruppe gegründet und im Oktober die Kundgebung an der Friedrichshainer Multifunktionshalle organisiert.

Laut der Anwältin von Stage XL habe das Management die Kundgebung beobachtet, dort aber keine eigenen Mitarbeiter erkannt. Die Flyer mit der Aufschrift „Wir sind Beschäftigte der Live-Event-Firma 36 Stage XL GmbH“ seien daher irreführend. „Das ist schlichtweg eine Unwahrheit“, so die Anwältin.

Schlappe vor Gericht

Warum die FAU dann einen aufwendigen und kostspieligen Scheinkampf führen sollte, wenn sie nicht einmal Beschäftigte als Mitglieder in ihrer Betriebsgruppe hat, erklärt die Anwältin seltsamerweise nicht. Man könnte glatt vermuten, das künftige Kundgebungen durch den Antrag verhindert werden soll. Auch der Richter wirkt skeptisch und fragt herausfordernd: „Bei IG Metall und Verdi schwenken auch Nichtbeschäftigte die Fahnen. Säßen wir dann auch hier?“

Als die Verteidigung das Wort hat, reicht der FAU-Anwalt eine notarielle Beglaubigung wie auch eine eidesstattliche Erklärung ein, die eine Mitgliedschaft von Beschäftigten in der Betriebsgruppe bestätigen. Weiter argumentiert dieser, der Umstand, dass das Management keine Beschäftigten auf der Kundgebung gesehen haben will, schließe deren Anwesenheit nicht aus. Zudem wird durch den Entzug neuer Schichten nach einer Teilnahme massiver Druck ausgeübt, der einer Kündigung gleicht.

 Brainstormen Sie noch einmal über Ihre Strategie

Der Richter ordnet eine 5-minütige Pause an und rät den Vertretern von 36 Stage XL, „über Ihre Strategie noch einmal zu brainstormen“. Als nach der Pause die Anwälte des Eventunternehmens immer noch auf dem Antrag bestehen, beendet er die Sitzung mit den Worten „Ich kann ihnen ein Urteil schreiben, aber das bringt nichts.“

Der Saal leert sich und die FAU-Mitglieder sammeln sich sichtlich erleichtert zur Beratung. FAU-Sprecher Matthias Becker erklärt: „Wir sind sehr erleichtert, dass dem Antrag vorerst nicht stattgegeben wurde. Von den Prozesskosten hätte man viel Schutzkleidung für die Beschäftigten kaufen können.“