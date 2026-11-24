Ein maskierter Mann hat in Schwerte im Ruhrgebiet am Montagabend eine Fraktionssitzung der Grünen angegriffen. Wie der Sprecher der zuständigen Dortmunder Polizei, Felix Groß, der taz bestätigte, wurden dabei acht der elf anwesenden Personen verletzt – eine davon so schwer, dass sie stationär im Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Täter habe den Verletzten Pfefferspray aus weniger als einem halben Meter Entfernung direkt ins Gesicht gesprüht, sagte der Co-Vorsitzende der Schwerter Grünen, Heiko Grossart, der taz am Telefon. Die angegriffenen Ratsfraktionsmitglieder hätten danach unter Atemnot und Augenreizungen gelitten. „Schlimmeres verhindert“ habe nur das Eingreifen eines Fraktionsmitglieds. „Alle müssen sich jetzt vom Schock erholen.“ Tatort sei das Parteibüro der Grünen in der Schwerter Brückstraße gewesen, so Grossart – die Ratsfraktion tage dort immer öffentlich, um mehr Bürger:innen-Beteiligung zu ermöglichen.

Der Täter habe das Büro am Montagabend gegen 20:30 Uhr betreten, erklärte Polizeisprecher Groß. Ob ein in Tatortnähe aufgefundener Feuerlöscher zusätzlich als Schlagwerkzeug benutzt worden sei, werde noch untersucht. Der Täter war am Dienstagnachmittag noch nicht gefasst. Wegen des offensichtlich politischen Hintergrunds habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Denn an der Scheibe des grünen Parteibüros wurde außerdem ein Sticker mit dem Slogan „Better dead than red“ – also „Besser tot als rot“ gefunden. Vertrieben werden solche Aufkleber etwa vom Onlineshop des Neonazis Tommy Frenck, der Mitglied der rechtsextremen NPD war und 2024 für die neonazistische Wählergemeinschaft Bündnis Zukunft Hildburghausen in den dortigen Kreistag gewählt wurde.

137 Angriffe auf Parteigebäude der Grünen im Jahr 2025

Die Grünen unterstützen das Bündnis Schwerte gegen rechts – und das hatte erst Anfang November beklagt, dass in der knapp 46.000 Ein­woh­ne­r:in­nen zählenden Stadt südlich von Dortmund die Zahl rechtsextremer Aufkleber „massiv“ zugenommen habe. In Dortmund als nächstliegender Großstadt gilt die Neonazi-Szene durch zivilgesellschaftlichen Protest, konsequentes Vorgehen der Polizei und den Rückzug von führenden Rechtsextremen nach Ostdeutschland als geschwächt. Doch dafür konzentrieren sich Neonazis wie der Chef der NPD-Nachfolgepartei „Die Heimat“ jetzt verschärft auf die im Zentrum des Ruhrgebiets liegende Stadt Essen.

Bundesweit wurden im Jahr 2025 Parteigebäude der Grünen nach Angaben der Bundesregierung 137 Mal angegriffen. Zu Gewalt gegen grüne Parteimitglieder kam es sieben Mal. Rechtsextremistisch motiviert waren im Ruhrgebiet etwa ein Sprengstoffanschlag auf die Geschäftsstelle der Linkspartei in Oberhausen 2022 und Farbattacken auf das Parteibüro der Bochumer Linken 2025.

In Schwerte verurteilten Po­li­ti­ke­r:in­nen von CDU bis zur Linken den Angriff auf die grüne Fraktionssitzung einhellig. Auf Landesebene hieß es, der Anschlag sei ein Angriff auf die Demokratie selbst: „Wer Menschen angreift, weil sie sich politisch engagieren, greift unsere Demokratie an“, machte nicht nur Nordrhein-Westfalens grüne Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur klar, die in Düsseldorf zusammen mit CDU-Regierungschef Hendrik Wüst regiert.

„Gewalt und Einschüchterung haben in unserer Demokratie keinen Platz“, erklärten auch SPD-Landeschefin Sarah Philipp und SPD-Landtagswahl-Spitzenkandidat Jochen Ott. Niemand solle „Angst haben müssen, weil er sich politisch engagiert“ – dafür zu sorgen, sei Verpflichtung aller Demokrat:innen.

Noch nachdenklicher äußerte sich der Co-Bundesparteichef der Grünen, Felix Banaszak. Er spüre eine „gewisse Besorgnis darüber, dass so etwas jetzt mittlerweile vielleicht an der Tagesordnung zu sein scheint“, sagte er dem Sender Welt TV. Gefährdet sei besonders die direkte kommunalpolitische Arbeit vor Ort wie in Schwerte: „Wenn Demokratie oder demokratisches Engagement zur Mutprobe zu werden droht“, mahnte der aus Duisburg stammende Banaszak, „dann können wir einpacken“.