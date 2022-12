Angebotsmieten in Berlin : Schnellster Anstieg jemals

Die geforderten Mieten in Berlin steigen immer schneller. Oft werde die Mietpreisbremse ignoriert, so der Mieterverein.

BERLIN taz | Die Angebotsmieten in Berlin steigen immer schneller. Laut Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) legten die geforderten Mieten bei Neu- und Wiedervermietung im dritten Quartal 2022 um 8,3 Prozent zum Vorjahresquartal zu. Allein im Vergleich zum zweiten Quartal dieses Jahres erhöhten sich die Mieten um 3 Prozent. Wie rasant der Anstieg ist, zeigt der Vergleich zur durchschnittlichen Teuerung im dritten Quartal der vergangenen drei Jahre, die bei 4,2 Prozent liegt.

Der Untersuchung legte das IW etwa 1,5 Millionen Angebote auf Immobilienportalen zugrunde. Diese bedeuteten zwar noch keine Abschlüsse, würden jedoch, auch angesichts der Tatsache, dass sich nur selten über Mieten erhandeln lasse, die Richtung am Markt aufzeigen, so das Institut. „Es zeigt sich, dass die Dynamik zunimmt“, so IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer gegenüber dpa.

Angesichts ebenfalls steigender Preise für Wohneigentum samt gestiegener Kreditzinsen sowie dem Zuzug vieler ukrainischer Flüchtlinge würden zunehmend Mietwohnungen nachgefragt. Gleichzeitig verwies Voigtländer als Grund für die geforderten höheren Preise auch auf die Inflation.

Verglichen mit anderen Großstädten legten die Mieten im vergangenen Jahr in Berlin am stärksten zu. Wesentlich geringer fiel der Anstieg etwa mit 1,4 Prozent in Frankfurt/Main oder in Hamburg mit 4,3 Prozent aus. Im Vergleich der Bundesländer ist die Entwicklung nur in Mecklenburg-Vorpommern mit 10,3 und Brandenburg mit 9,1 Prozent noch rasanter.

Hinweise auf das Niveau der Angebotsmieten geben Daten des privaten Forschungsinstituts Empirica, die ebenfalls aus einer Auswertung von Immobilienportalen beruhen. Demnach kostete ein Quadratmeter zuletzt durchschnittlich 12,78 Euro. Noch vor einem Jahr hatte Empirica einen Wert von 10.50 Euro ausgewiesen. Demnach sind die Angebotsmieten in der Stadt innerhalb eines Jahres gar um 21,7 Prozent angestiegen. Das ist der höchste jemals für Berlin verzeichnete Anstieg.

Problem Mietpreisbremse

Ulrike Hamann, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, sprach gegenüber der taz von einem „wahnsinnigen Druck auf den Wohnungsmarkt und den Mietspiegel“. Viele der verlangten Mieten würden die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 10 Prozent überschreiten und damit, sofern keine Ausnahmeregelungen vorliegen, gegen die Mietpreisbremse verstoßen. Mie­te­r:in­nen von Wohnungen mit überhöhten Mieten könnten diese auch nachträglich oft erfolgreich herabsetzen lassen.

Hamann forderte, dass der Bund Verstöße gegen die Mietpreisbremse auch sanktioniert. Bislang bleiben Ver­mie­te­r:in­nen auch bei festgestellten Verstößen straffrei. Nötig sei zudem ein Mietenmoratorium, das ebenfalls der Bund beschließen müsste. Gegen die Untätigkeit der Bundesregierung soll es am Donnerstag bundesweit Aktionen vor Zentralen der FDP geben.

Hamann wies darauf hin, dass die relativ niedrigen Neuvertragsmieten auf den großen Immobilienportalen kaum erfasst würden. Diese finden sich etwa bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften oder bei Vermieter:innen, die frei werdende Wohnungen direkt vergeben.