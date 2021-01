Analog, digital, total egal: Buchdrucker und Bumerangs

Die ganze Welt spricht über Digitalisierung. Die ganze Welt? Nein. Es gibt immer noch Menschen in dieser Stadt, die sich dem Analogen verschrieben haben. Sie trotzen Filmstreamingdiensten und Digitalfotografie, Musikplattformen und der Wegwerfgesellschaft. In loser Folge stellen wir Ihnen künftig einige dieser Helden vor. Den Auftakt macht gleich im Anschluss an diese Einführung das Berliner Vinylpresswerk Intakt. (taz)