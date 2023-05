Alleinerziehende Eltern : Papa allein zu Haus

Insgesamt sind Familien mit nur einem Elternteil seit 2012 weniger geworden. Die Gesamtzahl der alleinerziehenden Väter nimmt aber zu.

WIESBADEN afp | In den Familien in Deutschland wächst der Anteil von Vätern, die als Alleinerziehende mit ihren minderjährigen Kindern leben. 15 Prozent der Alleinerziehenden waren im Jahr 2022 Väter, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag anlässlich des Vatertags am Donnerstag mitteilte. Zehn Jahre zuvor hatte der Wert nur bei zehn Prozent gelegen.

Dabei nahm auch die Gesamtzahl der alleinerziehenden Väter mit minderjährigen Kindern zu. Während es im Jahr 2012 noch 166.000 alleinerziehende Väter gegeben hatte, waren es im Jahr 2022 schon 239.000 – ein Anstieg um 44 Prozent. Die Zahl der alleinerziehenden Mütter ging im selben Zeitraum um zehn Prozent zurück – nämlich von 1,48 Millionen auf 1,33 Millionen.

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr rund 1,57 Millionen Alleinerziehendenfamilien in Deutschland. Damit zählten die Bundesstatistiker in knapp jeder fünften Familie nur ein Elternteil mit Kindern unter 18 Jahren – also 19 Prozent.

Gegenüber 2012 ging der Anteil leicht zurück: Damals hatten 1,64 Millionen Alleinerziehendenfamilien einen Anteil von 20 Prozent ausgemacht. Insgesamt stieg die Zahl der Familien mit Kindern unter 18 Jahren von 8,11 Millionen im Jahr 2012 auf 8,45 Millionen 2022.