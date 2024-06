Alkoholverkaufsmonopol in Schweden : „Freiheitsreform“ als Schnapsidee

Die schwedische Regierung will mittels leichter Lockerung der Regeln für den Alkoholverkauf das Land etwas näher an das restliche Europa rücken.

Schwedens Premier Ulf Kristersson bezeichnet einen Gesetzesvorschlag als „Freiheitsreform“, der sofort ein Thema des Tages wurde. Schweden werde damit ein bisschen mehr wie das restliche Europa, so Kristersson. Er meinte: Es werde also wie ein Land, wo es meist sehr einfach ist, Alkohol zu kaufen. Notfalls nachts im Tankstellenshop. Soweit geht Schweden nicht, das wäre unvorstellbar. Doch liegt ein Hauch von mehr Alkoholfreiheit in der Luft.

Sogar in meinem kleinen Ort käme ich dann mit etwas Vorplanung legal an Drinks. Bis spätestens Mittwoch muss ich bestellen, und ab Freitag ist die heiße Ware im Dorfladen zur Abholung bereit. Um die anzubieten, mussten die Ladenbesitzerinnen einen Antrag beim staatlichen Monopolgeschäft Systembolaget stellen und sich gedulden.

Seit 1955 gibt es das Monopol. Systembolaget hat den Auftrag, Menschen aufzuklären und vor übermäßigem Konsum zu schützen. Das tun die Läden etwa mit kurzen Öffnungszeiten – samstags nur bis 15 Uhr, sonntags geschlossen. Und Käufer, die sonst mit 18 mündig sind, müssen hier mindestens 20 sein. Angetrunkene bekommen nichts und an den Kassen stehen „Ach, ich will doch nicht“-Kisten, damit die Schwelle zum Sinneswandel niedrig ist.

Nur wenige Monate nach Antragstellung kam der Systembolaget-Gutachter im Dorfladen vorbei, um sich von dessen Seriosität und der bedauernswerten Lage des Ortes zu überzeugen: Menschen ohne eigenes Fahrzeug müssten einen der raren Busse in die Kreisstadt nehmen, nur um eine Flasche Wein zum Essen zu kaufen.

Jubel über die Lizenz für die Alkoholverkaufsaußenstelle

Das Einsehen des Gutachters, dem Laden die Lizenz als Alkoholverkaufsaußenstelle zu erteilen, wurde bejubelt. Weitere sechs Wochen später konnte es losgehen.

Ich schreibe das hier ausführlich, um Lesenden ohne Schwedenerfahrung ein Gefühl dafür zu geben, wie groß das Thema hier ist. Sollte das Monopol etwa abgeschafft werden?

Die Frage ist Teil des EU-Wahl-O-Mats. Nein, auf keinen Fall!, sagen fast alle Parteien. Die Zentrumspartei betont zudem, das Monopol solle eine innerschwedische Angelegenheit bleiben.

Nur die Moderaten, also Kristerssons Partei, wollen den Sinn der Monopolstellung des Staates grundsätzlich überprüfen. Erst mal sind sie für längere Öffnungszeiten und wollen, dass kleine Brauereien und Weinbauern eigene Produkte künftig ab Haus und Hof selbst verkaufen dürfen. Das ist sie, die „Freiheitsreform“, die Kristersson am Donnerstag vorstellte.

Zehn Jahre lang war darüber debattiert worden, Gutachten wurden erstellt. Nun hatte auch der Sozialminister Jakob Forssmed keine Einwände: 600 Kleinbetriebe dürften profitieren, das Monopol sei nicht in Gefahr, sagt er.

Kritiker wittern Ende des Alkoholmonopols

Aber auch diese Freiheit ist geregelt: Verkauft werden darf nur im Anschluss an Verköstigungen und nicht nach 20 Uhr. Gäste sollen dann bis zu 0,7 Liter Hochprozentiges und je drei Liter Wein, sogenanntes Starkbier (also Bier) und Cidre mit nach Hause nehmen dürfen.

Betreiber schwedischer Weingüter und Brauereien freuen sich. Darauf haben sie lange gewartet. Kritiker wittern den Anfang vom Ende des Monopols – und negative gesundheitliche Folgen für die Bevölkerung.

Nach WHO-Angaben aus dem Jahr 2019 übrigens konsumierten Menschen in Deutschland durchschnittlich 10,56 Liter reinen Alkohol pro Jahr. In Schweden nur 7,1. Auswirkungen werden sich frühestens ab Sommer 2025 zeigen – und nur, wenn weder Schwedens Gesetzesrat noch die EU-Kommission Einwände haben.

Spontane Weinabende bleiben ein Problem

Bis dahin leben die Schweden weiter mit den vertrauten strengen Grenzen. Dass ich beim Grillen mit Nachbarn einen Wodka-Latte gereicht bekam mit den Worten, der Wodka sei selbst gemacht, wirkte nicht ungewöhnlich.

Ich selbst muss nur 15 Kilometer bis zum nächsten richtigen Schnapsladen fahren, sollte ich künftig die Mittwochs-Bestellfrist verpassen. Spontane Weinabende blieben ein Problem. Aber ich ahne, wo ich klopfen kann, sollte ungeplant ein Drink mal unausweichlich sein.