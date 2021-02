Al-Qaida im Jemen : Chaled Batarfi in Haft

Der regionale Chef des Terrornetzwerkes wurde laut UNO schon im Oktober festgenommen. Der Vizekommandant wurde bei dem Einsatz getötet.

NEW YORK afp | Der Anführer der Unterorganisation des Terroristennetzwerks Al-Kaida im Jemen, Chaled Batarfi, befindet sich in Haft. Wie die UNO in einem am Donnerstag (Ortszeit) in New York veröffentlichten Bericht mitteilte, wurde der Chef von Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel (Aqap) bereits im Oktober in der Stadt Al-Ghaida im jemenitischen Verwaltungsbezirk Al-Mahra festgenommen.

Bei dem damaligen Einsatz sei zugleich der Aqap-Vizekommandant Saad Atef al-Awlaki getötet worden, hieß es in dem Bericht an den UN-Sicherheitsrat. Darin wurden keine näheren Angaben zu dem damaligen Einsatz gegen Aqap gemacht. Auch blieb unklar, wo sich Batarfi in Haft befindet.

Batarfi war erst vor einem Jahr an die Spitze von Aqap gerückt, nachdem sein Vorgänger an der Spitze der Al-Kaida-Unterorganisation, Kassim al-Rimi, getötet worden war. Nach Angaben des damaligen US-Präsidenten Donald Trump wurde al-Rimi bei einer „Anti-Terror-Operation“ der USA getötet.

Aqap war im Jahr 2009 durch den Zusammenschluss des saudiarabischen und des jemenitischen Zweiges von Al-Kaida entstanden. Im jemenitischen Bürgerkrieg verübt die sunnitische Extremistengruppe Anschläge sowohl gegen die Regierungstruppen als auch gegen die schiitischen Huthi-Rebellen.