Aktuelle Nachrichten in der Coronakrise : 116-jährige Türkin überlebt Corona

Italien will einen Pakt fürs weltweites Impfen. In Brasilien werden 12 Millionen Impfdosen ausgesetzt. In der Türkei übersteht eine 116-Jährige ihre Corona-Infektion.

Italien: „Pakt von Rom“ für weltweites Impfen

Bei dem G20-Treffen der Gesundheitsminister in Rom soll laut Italiens Ressortchef Roberto Speranza die internationale Zusammenarbeit beim Impfen verstärkt werden. Es solle ein „Pakt von Rom“ unterzeichnet werden, zitiert die Zeitung „Corriere della Sera“ (Sonntag) den Minister. Es gehe darum, die Bewohner der ganzen Welt zu impfen. Kein Land könne sich selbst retten und die Impfstoffe seien die Waffe, die man habe. Demnach sollen die reichsten Länder eine Impfkampagne aufbauen, die sich auf alle Nationen erstreckt.

Das zweitägige Treffen der Gesundheitsminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) beginnt am Sonntag. Aus Deutschland wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet. Italien hält derzeit den Vorsitz der G20-Staaten.

Speranza brachte für Italien zudem weitere Corona-Beschränkungen ins Spiel, sollte die Impfkampagne gegen Covid-19 nicht weiter vorankommen. „Das Virus existiert noch, ist stark und zirkuliert“, sagte er der Zeitung. „Entweder verstärken wir die Impfkampagne wieder oder wir sind gezwungen, uns vorzustellen, dass an einem bestimmten Punkt Maßnahmen der Vergangenheit notwendig werden.“

In Italien regelt bislang ein Farbsystem die Corona-Beschränkungen in den Regionen. Derzeit sind fast alle in der Weißen Zone mit den lockersten Maßnahmen. (dpa)

Japan: Impfausweise für Auslandsreisen

Japan will laut Medienbericht Impfausweise für Reisen ins Ausland einführen. Reisende könnten die digitalen Impfausweise mit QR-Code ab Dezember auf ihren Handys installieren, berichtet die Zeitung „Nikkei“. (rtr)

Brasilien: 12 Millionen Impfdosen ausgesetzt

Die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa setzt die Verwendung von mehr als 12 Millionen Dosen des von der chinesischen Sinovac Biotech Ltd. entwickelten Corona-Impfstoffs für 90 Tage aus. Nach Informationen der Behörde wurden die Impfdosen in einer nicht von Anvisa zugelassenen Anlage hergestellt. Anvisa werde versuchen, die Anlage zu inspizieren. Weitere neun Millionen Impfdosen aus der gleichen Produktionsstätte seien bereits auf dem Weg nach Brasilien. (rtr)

Türkei: 116 Jahre alte Türkin übersteht Corona-Infektion

In der Türkei hat eine 116 Jahre alte Frau nach Angaben ihres Sohnes eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden. Ayse Karatay sei von der Intensivstation auf eine normale Station verlegt worden, sagte ihr Sohn Ibrahim am Samstag der Nachrichtenagentur Demiroren. Sie sei drei Wochen lang intensivmedizinisch behandelt worden. „Ihr Gesundheitszustand ist jetzt sehr gut und es geht ihr immer besser“, erklärte er.

Damit ist Karatay einer der ältesten Patienten, die eine Corona-Infektion überlebt haben. Die französische Nonne Schwester André erholte sich im Februar von Covid-19, wenige Tage vor ihrem 117. Geburtstag. Sie ist offiziell der zweitälteste Mensch der Welt.

Karatay wurde im Stadtkrankenhaus von Eskisehir im Westen der Türkei behandelt, nachdem sie im vergangenen Monat positiv auf das Virus getestet worden war. Ihr Sohn erklärte, sie habe vor ihrer Erkrankung nur eine Dosis des chinesischen Impfstoffs Sinovac erhalten. Wahrscheinlich habe sie sich bei einem Familienmitglied angesteckt. Karatay wurde noch während des Osmanischen Reiches geboren, als genaue Geburtsdaten nur selten offiziell vermerkt wurden. (ap)

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 83,1

Das Robert Koch-Institut meldet 10.453 neue Positivtests. Das sind 2.037 mehr als am Sonntag vor einer Woche, als 8.416 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 83.1 von 80,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 21 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.346. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,0 Millionen Coronatests positiv aus. (rtr)