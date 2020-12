Aktuelle Entwicklungen in der Coronakrise : Neue Höchstwerte, schnelle Lösungen

Die Zahl der Neuinfektionen steigt im Vergleich zur Vorwoche mit 28.438 Fällen deutlich an. DHL verzeichnet Rekordmenge an Paketlieferungen. Die Coronalage.

Deutlich mehr Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 28.438 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Das ist der höchste bei den Gesundheitsämtern registrierte Tageswert seit Beginn der Pandemie. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Neuinfektionen um 4.729 Fälle gestiegen. Damit gibt es nun den neunten Tag in Folge mehr Neuinfektionen als in der Vorwoche – und die Zunahme wird immer größer. (dpa)

Olaf Scholz kündigt Maßnahmen an

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Menschen in Deutschland im Kampf gegen die weitere Corona-Ausbreitung auf schnelle Einschränkungen im Einzelhandel eingestimmt. Deutschland müsse wegen der Verbreitung des Virus viele Einschränkungen akzeptieren, „zum Beispiel was den Einzelhandel betrifft“, sagte der Vizekanzler am Samstag in Berlin. „Das muss jetzt ganz schnell geschehen.“ Beschlüsse für weitere Einschränkungen werden für diesen Sonntag von Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Viele Kontakte müssten reduziert werden, etwa auch in den Schulen, sagte Scholz bei einer SPD-Veranstaltung zur Vorbereitung des Programms für die Bundestagswahl 2021.

Das Virus breite sich schnell aus. „Deshalb müssen jetzt weitreichende Entscheidungen getroffen werden, um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen“, kündigte Scholz an. „Das wird schwer für die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, die Männer und Frauen, die da arbeiten, für diejenigen, die sich Unternehmen aufgebaut haben, das wird schwer für Kinder, für Eltern, für Junge und Alte.“ Es sei nötig, „dass wir aber schnell und entschlossen handeln“. Scholz: „Denn das ist der einzige Weg, wie wir es jetzt hinbekommen können, dafür Sorge zu tragen, dass das Virus besser bekämpft werden kann.“

Scholz warb für Verständnis und mahnte zu Solidarität. Mit Blick auf die Weihnachtstage und Silvester sagte er: „Das wird Konsequenzen haben, die jeden von uns unmittelbar betreffen.“ Deshalb sei es wichtig, „dass wir hier zusammenhalten“, mahnte er. „Für mich ist klar: Wir werden das miteinander schaffen.“ Dafür müssten sich aber alle an die Regeln halten. „Nichtstun ist etwas, was wir uns wirklich nicht erlauben können.“

Der Finanzminister versprach, die Regierung werde die damit verbundenen wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen weiter im Blick haben. „Das haben wir auch jetzt wieder vor mit starken Hilfen“, kündigte Scholz an. Richtig sei es, „dass wir erhebliche finanzielle Mittel einsetzen“. Der SPD-Kanzlerkandidat sagte, dabei müsse die Gesellschaft solidarisch bleiben. Deshalb müsse das Gemeinwesen künftig auch fair finanziert werden, so Scholz. (dpa)

Post will bei hartem Lockdown alle Kapazitäten mobilisieren

Schon jetzt sortieren, frankieren und liefern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Post so viele Pakete „wie nie zuvor in unserer Unternehmensgeschichte“, wie der zuständige Post-Vorstand Tobias Meyer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte. Und doch gebe es noch Luft nach oben: Im Fall eines harten Lockdowns will die DHL ihre gesamten Kräfte in der Paket- und Postsparte mobilisieren. „Wir jedenfalls werden jede verfügbare und mobilisierbare Kapazität bereitstellen“, so Meyer.

Ob dies aber überhaupt notwendig sein sollte, könne man derzeit noch nicht verlässlich voraussagen. Schon jetzt, so Meyer, würden die Menschen sehr viel bestellen und auch Geschenke rechtzeitig verschicken – „wozu wir auch raten“. Bereits in der vergangenen Woche habe die Deutsche Post einen Rekord erzielt. „Allein in der letzten Woche haben wir 56 Millionen Pakete sortiert und ausgeliefert“, sagte Meyer. (dpa)