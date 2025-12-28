piwik no script img

Afrika-Cup in MarokkoFlugversuche von Ugandas „Kraniche“

Uganda gehört nicht zu den Größen des afrikanischen Fußballs. Ein mächtiger Klubbesitzer möchte das ändern und legt sich mit dem eigenen Verband an.

Ugandas Allan Okello springt über seinen grätschenden gegenspieler Ibrahim Hamad von Tansania.
Auf dem Absprung: Ugandas Allan Okello im Zweikampf mit Tansanias Ibrahim Hamad Foto: imago

Aus Rabat

Olaf Jansen

Paul Put schlug am Samstagabend im kleinen Al Medina Stadium von Rabat die Hände vor’s Gesicht. Es lief die 91. Spielminute am zweiten Gruppenspieltag des Afrika-Cups. Ugandas „Kraniche“ hatten gegen Tansania die große Chance auf den Siegtreffer. Doch Allan Okello versagten die Nerven. Put, Ugandas Trainer, musste mit ansehen, wie der Stürmer vom Meisterklub Vipers SC beim Spielstand von 1:1 einen Strafstoß über den Querbalken donnerte.

Ein 2:1-Sieg hätte Uganda einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gebracht. Nach dem 1:3 zum Auftakt gegen Tunesien hätten drei Punkte gut getan. Im letzten Gruppenspiel gegen den Favoriten Nigeria am Dienstag muss nun ein Sieg her, um eine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale zu haben.

Der wäre ein riesiger Erfolg. Die „Kraniche“ gehören nicht gerade zu den Großen im afrikanischen Fußball. Das war nicht immer so. In den 70ern war man auf einem guten Weg, Platz zwei 1978 beim Cup in Ghana ließ auf große Zeiten hoffen. Doch es folgte ein furchtbarer Absturz: Zwischen 1978 und 2017 konnte sich Uganda nie für das größte afrikanischen Sportereignis qualifizieren.

Erst seit neun Jahren geht es langsam bergauf, was auch mit dem Vipers SC zu tun hat. Dessen Präsident Laurence Mulindwa, Geschäftsmann, Pädagoge und Unternehmer, war bis 2013 Präsident des ugandischen Fußballverbandes Fufa, trat frustriert zurück und widmet sich seither ganz seinem Klub. Mulindwa ist Mehrheitsaktionär des Vereins, er hat auch das 2017 erbaute St. Marys Stadium, rund 25 Kilometer vor der Hauptstadt Kampala, finanziert.

Mulindwa hat ein Ziel: Er möchte mit den Vipers in die Riege der afrikanischen Großklubs vordringen – so wie es in Tansania bereits dem Simba SC und den Young Africans gelungen ist. Geld genug hat er. Mit den Einnahmen aus seiner Privatschule „St. Marys“ und der Vermietung seines Stadions ist es ihm gelungen, talentierte afrikanische Spieler, denen der Sprung nach Europa nicht gelungen ist, für die Vipers zu gewinnen. Seit 2015 gewann der Klub sechs Meistertitel, dreimal den Pokal und war Stammgast in den afrikaweiten Klubwettbewerben Champions League und Confederations Cup.

Streit mit dem Verband

Spieler des heimischen Klubs Vipers SC bilden das Gerüst der Auswahl Ugandas

Allein: Mit dem Fußballverband Ugandas kann Mulindwa nicht. Zum Eklat kam es in diesem Sommer, als die Vipers die Uganda Premier League boykottierten. Der Verband wollte seine Einnahmen erhöhen, indem er die Spitzenspiele der Liga ins Nationalstadion verlegte. Die Einnahmen aus diesen Matches sollten dem Verband zufließen, für die Kosten der Spiele wie Sicherheitsdienst und Servicepersonal sollten allerdings die Klubs aufkommen.

Die Vipers weigerten sich. Am ersten Spieltag Ende September fiel die Begegnung gegen den Lokalkonkurrenten Villa ins Wasser. Erst fünf Wochen später, Anfang November, stiegen die Vipers ins Ligageschäft ein. Sie hatten sich durchgesetzt. Ihre Heimbegegnungen finden seither wieder im St. Marys statt.

Die Vipers sind wichtig für die Nationalmannschaft. Im Team von Paul Put bekleiden vier Spieler der Vipers wichtige Positionen. Das ist durchaus ungewöhnlich für afrikanische Nationalteams. Die meisten Nationalspieler verdienen auf anderen Kontinenten ihr Geld. In Nigerias 25-köpfigem Kader für den Afrika-Cup steht beispielsweise kein einziger Spieler, der bei einem Klub in Afrika spielt.

Dem 69 Jahre alten Belgier Put, der zuvor die Nationalteams von Gambia, Guinea, Kenia, Burkina Faso und der Republik Kongo trainierte, wurde die Aufgabe anvertraut, die „Kraniche“ möglichst schnell wettbewerbstauglich zu machen. In zwei Jahren, im Sommer 2027 ist Uganda gemeinsam mit Tansania und Kenia Ausrichter des Afrika-Cups. Spätestens dann hat man große Ziele.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Fußball #Afrika-Cup #Uganda
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Marokkos Nationalspieler beim Schuss, ein französischer Gegenspieler versucht den Ball noch wegzugrätschen
Vorschau auf den Afrika-Cup Geld soll Tore schießen

Der anstehende Afrika-Cup ist für Gastgeber Marokko nur ein Zwischenschritt, um bei der WM 2030 titeltauglich zu sein. Investiert wird dafür immens.

Von Olaf Jansen
Männer bei einer Demonstration hinter einer marokkanischen Fahne
Afrika-Cup in Marokko Ruhe vor den Stadien

Im Herbst demonstrierte eine ganze Generation in Marokko gegen irrwitzige Investitionen in den Fußball. Vor Turnierbeginn sind die Proteste verstummt.

Von Olaf Jansen
Ein Spieler hält mit der linken Hand Nationalflagge und wird von Mitspieler von hinten umarmt
Fußball-Wunder in Afrika Auf direktem Wege

Einfach quer über den Ozean: Der afrikanische Außenseiter Kap Verde qualifiziert sich dank eines guten Scoutings erstmals für eine WM der Männer.

Von Olaf Jansen
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Juli Zeh über Nachbarn, die AfD wählen „Ich bin nicht der Heldinnen-Typ“
2
Macht der Immobilienkonzerne Bei der Wohnungsfrage geht es um Demokratie
3
Seniorenticket in Hamburg Besser eine bequeme Straßenbahn
4
Gespräche übers überflüssige Geschlecht Als echte Feministin musst du eigentlich Single bleiben
5
Journalismus in der Krise Pöbelportale und Pfennigfuchser
6
Neuer Wehrdienst in Deutschland Verweigern will gelernt sein