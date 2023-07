50 Jahre Berliner Drogenhilfe: „Da kommt noch einiges auf uns zu“​

Die Caritas-Suchtberatung in der Königsberger Straße 11 könne als „die Keimzelle“ der Drogenberatung Berlins angesehen werden, so die katholische Wohlfahrtsorganisation. Am 7. Juli 1973, also vor genau 50 Jahren, wurde die Einrichtung in Berlin-Lichterfelde geöffnet, der Anstoß war aus einem Studentenkreis gekommen. In dem Gebäude befand sich bereits eine Alkoholikerberatungstelle. In jener Zeit wuchs in Berlin eine Drogenszene heran, aber professionelle Hilfe fehlte. Die bestehenden Angebote für Alkoholkranke passten nicht zu den Konsumenten harter Drogen.

Heute gibt es in Berlin ein weitgefächertes Hilfsangebot in allen 12 Bezirken. Allein die Caritas betreibt drei Drogen-Beratungsstellen. Die Einrichtung in Lichterfelde besteht immer noch: Rund 1.000 Betroffene suchen dort jährlich Hilfe. Die Herausforderungen seien aber andere als damals, sagt Leiterin Heike Nagel: Mischkonsum, Spiel- und Medienabhängigkeit, sicherer Konsum sowie Belange des Kinderschutzes.