+++ Nachrichten im Ukrainekrieg +++ : UN verlangt „ungehinderten Zugang“

Die Atomenergiebehörde fordert erneut Zugang zum AKW Saporischschja. Laut DIW kostet der Krieg die deutsche Wirtschaft bis zu 200 Milliarden Euro.

Selenski hält kämpferische Rede zum Unabhängigkeitstag

Der ukrainische Präsident Selenski gibt sich in einer aufgezeichneten Rede anlässlich des Unabhängigkeitstages seines Landes kämpferisch. Als Russland seine Invasion am 24. Februar begonnen habe, sei die Ukraine wiedergeboren worden, sagt er und bekräftigt das Ziel, die annektierte Halbinsel Krim und die besetzten Gebiete im Osten der Ukraine zurückzuerobern. Er betont, dass er den Krieg nicht dann für beendet betrachten werde, wenn es Frieden gebe, sondern wenn sein Land gesiegt habe. (rtr)

UN fordert erneut Zugang zu AKW Saporischschja

In Bemühungen um eine Entsendung von Fachleuten der Internationalen Atomenergiebehörde zum Atomkraftwerk Saporischschja kommt offenbar Bewegung. Laut deren Generaldirektor könnte es schon bald losgehen, sofern die Verhandlungen zum Ziel führen. Im höchsten UN-Gremium machen sich die Ukraine und Russland erneut schwere Vorwürfe.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat für ihre Fachleute erneut einen ungehinderten Zugang zum Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine gefordert. Dies teilte die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, zum Auftakt einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage an der Anlage am Dienstag (Ortszeit) mit. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi stellte in Aussicht, dass die geplante Mission innerhalb der nächsten Tage stattfinden könnte, falls die laufenden Verhandlungen erfolgreich verliefen.

Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, das Gelände des größten Kernkraftwerks Europas zu beschießen. Über die Anlage hatten russische Angriffstruppen Anfang März die Kontrolle übernommen, also bald nach ihrer Invasion der Ukraine am 24. Februar. Techniker aus der Ukraine erhalten den Betrieb des Kernkraftwerks aufrecht.

DiCarlo nannte die Situation in und rund um die Anlage „gefährlich“. Sollten sich die fast täglichen Berichte über „alarmierende Vorfälle im Hinblick auf die Anlage“ fortsetzen oder es zu einer Eskalation kommen, „könnten wir mit einem Desaster konfrontiert sein“, warnte sie. Alle Streitkräfte müssten sich samt ihrer Ausrüstung sofort aus dem Atomkraftwerk zurückziehen. Eine Einigung auf die Einrichtung einer demilitarisierten Zone rund um die Anlage müsse es ebenfalls geben. (ap)

Furcht vor verstärkten russischen Angriffen

Angesichts von Befürchtungen über verstärkte russische Angriffe in den kommenden Tagen veröffentlichte die US-Botschaft in Kiew eine neue Sicherheitswarnung. Darin heißt es: „Das (US-)Außenministerium verfügt über Informationen, wonach Russland seine Bemühungen verstärkt, in den kommenden Tagen Angriffe gegen die zivile Infrastruktur der Ukraine und Regierungseinrichtungen zu starten.“ Die Ukraine feiert am Mittwoch den 31. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion. (dpa)

Melnyk begrüßt weitere deutsche Waffenlieferungen

Die Ukraine zeigt sich dankbar für die von Kanzler Olaf Scholz angekündigten Waffenlieferungen im Wert von 500 Millionen Euro. „Wir sind dankbar für diese Zusage“, sagt der scheidende ukrainische Botschafter Andrij Melnyk dem ZDF laut redaktioneller Fassung. Dabei gehe es allerdings „um Waffen, die erst im kommenden Jahr lieferbar sind“. Melnyk sprach sich demnach für eine schnelle Lieferung bereits zuvor angekündigter Waffen aus. Gegenwärtig gehe es „um jeden Tag vor dem Winter“, an dem sein Land zeigen müsse: „Wir können diesen Krieg gewinnen. Nur dann besteht eine Chance auf Verhandlungen und einen nachhaltigen Frieden.“ (rtr)

Nato-Chef Stoltenberg warnt vor nachlassender Hilfe

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt vor einem Nachlassen bei der militärischen Unterstützung für die Ukraine. „Ich sage nicht, dass es einfach ist – es verlangt harte Arbeit“, sagt Stoltenberg dem Nachrichtenportal ZDFheute.de. Unter Verweis auf US-Hilfe erklärt er: „Ich erwarte von den europäischen Verbündeten, dass sie ebenfalls weiter voranschreiten.“ Man müsste sich darauf einstellen, die Ukraine notfalls auch über Jahre hinweg zu unterstützen. Dies erfordere weitreichende Konsequenzen, auch für die Industrie: „Wir müssen die Produktion erhöhen.“ (rtr)

Weitere US-Militärhilfe für die Ukraine

Die USA wollen einem Insider zufolge der Ukraine weitere Militärhilfe im Umfang von drei Milliarden Dollar zukommen lassen. Möglicherweise werde dies bereits am Mittwoch mitgeteilt, verlautet aus Regierungskreisen. Es wäre das größte derartige Paket der USA seit der russischen Invasion vor sechs Monaten. (rtr)

DIW: Krieg kostet Wirtschaft bis zu 200 Milliarden Euro

Der seit einem halben Jahr andauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine wird die deutsche Wirtschaft nach den Worten von DIW-Präsident Marcel Fratzscher noch über Jahre belasten. „Der Ukraine-Krieg hat massiven Schaden für die deutsche Wirtschaft verursacht“, sagte der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Von dem zu Jahresbeginn für möglich gehaltenen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 4,5 Prozent in diesem Jahr könnte bestenfalls ein Plus von anderthalb Prozent übrig bleiben, was größtenteils an den ökonomischen Folgen des Krieges liege, der am 24. Februar begann.

„Und das ist jetzt nur der Einfluss auf dieses Jahr.“ Das werde sich die nächsten zwei, drei Jahre fortsetzen – „so lange, bis wir wirklich unabhängig von russischem Gas sind“, sagte Fratzscher. Das werde bis mindestens 2025 dauern. „Wir reden grob geschätzt über drei Jahre hinweg von vier bis fünf Prozentpunkten des Bruttoinlandsproduktes, die verloren gehen“, sagte Fratzscher. „Das sind 150 bis 200 Milliarden Euro weniger Wirtschaftsleistung.“ (rtr)