+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Drohnen auf Moskau und auf der Krim

Bei einem Drohnenangriff auf der Krim ist erneut ein russisches Munitionslager getroffen worden. Auch Moskau ist in der Nacht wieder mit Drohnen angegriffen worden.

Sprengstoffspuren auf ausländischem Frachter gefunden

Der russische Inlandsgeheimdienst (FSB) hat nach eigenen Angaben Rückstände von Sprengstoff in einem ausländischen Getreidefrachter gefunden. Das Schiff sei von der Türkei auf dem Weg nach Rostow am Don gewesen, um Getreide zu laden, teilt der FSB mit. Im Mai habe der Frachter im ukrainischen Hafen Kilija gelegen und könnte zum Transport von Sprengstoff genutzt worden sein, heißt es weiter. (rtr)

Munitionslager auf Krim bei Drohnenangriff getroffen

Bei einem Drohnenangriff auf die 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist erneut ein Munitionslager getroffen worden. Über der Krim seien elf Drohnen abgeschossen oder per Störfunk zum Absturz gebracht worden, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter Sergej Aksjonow am Montag mit. Es gebe jedoch einen „Einschlag im Munitionsdepot im Landkreis Dschankoj“. Zudem sei ein Wohnhaus im Süden der Halbinsel beschädigt worden.

Dschankoj ist ein Landkreis im Nordosten der Krim. Hier sind viele Lager und Depots zur Versorgung der russischen Besatzungstruppen im Süden der Ukraine untergebracht. Über die Krim läuft die wichtigste Versorgungslinie dieser Einheiten. Aksjonow machte keine konkreten Angaben zu den Auswirkungen des Treffers im Munitionsdepot. Der Bahn- und Fahrzeugverkehr auf der Trasse zwischen Dschankoj und der Regionalhauptstadt Simferopol wurde eingestellt. Die anliegenden Ortschaften sollen evakuiert werden.

Bereits vergangene Woche wurden auf der Krim zwei Munitionslager bei Angriffen getroffen. In beiden Fällen bestätigte das ukrainische Militär, hinter den Attacken zu stehen. Zudem wurde Anfang vergangener Woche bei einem Drohnenangriff die vom russischen Festland zur Krim führende Brücke beschädigt. (dpa)

Russland meldet Drohnenangriff auf Moskau

Die russische Hauptstadt Moskau ist in der Nacht zum Montag wieder mit Drohnen angegriffen worden. Das russische Verteidigungsministerium machte die Ukraine dafür verantwortlich. Aus Kyjiw gab es dafür keine Bestätigung. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin zufolge wurde durch den Angriff mit zwei Drohnen niemand verletzt.

Das Verteidigungsministerium sprach von einem „Terroranschlag“. Nach Angaben der Militärs wurden die Drohnen mit Störfunk zum Absturz gebracht. Demnach wurde eine Drohne über dem Zentrum Moskaus entdeckt, eine weitere im Süden der Stadt. Nach Angaben eines Mitarbeiters der Notfalldienste wurde ein Bürohochhaus getroffen, möglicherweise auch durch Trümmer. Bürgermeister Sobjanin sprach von zwei getroffenen Gebäuden. (dpa)

Weiter Angriffe auf Odessa

Bei einem erneuten russischen Luftangriff auf die ukrainische Schwarzmeer-Stadt Odessa sind vier Menschen verletzt worden. Bei dem Drohnenangriff sei ein Getreidelager am Hafen zerstört worden, teilt das ukrainische Militär mit. Bei den Verletzten handele es sich um Hafenarbeiter. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Luftabwehr drei Drohnen abfangen können.

Russland hat nach dem Rückzug aus dem Getreide-Exportabkommen Odessa zuletzt fast täglich mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die Führung in Moskau hat die Angriffe als Vergeltung für einen Angriff auf die Krim-Brücke bezeichnet, die für den militärischen Nachschub wichtig ist. Die Ukraine hat den Angriff auf die Brücke zwar begrüßt, ihn aber nicht für sich reklamiert. (rtr)

Putin sichert afrikanischen Ländern Getreidelieferungen zu

Vor dem Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg hat Wladimir Putin versichert, mögliche Engpässe nach dem Auslaufen des Getreideabkommens mit der Ukraine aufzufangen. Russland sei „in der Lage, ukrainisches Getreide auf kommerzieller Basis und kostenfrei zu ersetzen, zumal wir dieses Jahr eine weitere Rekordernte erwarten“, erklärte Putin in einem am Montag auf der Internetseite des Kremls veröffentlichten Artikel.

Ungeachtet der gegen sein Land verhängten Sanktionen werde Russland „seine energischen Bemühungen fortsetzen, um die Verteilung von Getreide, Lebensmitteln, Düngemitteln und anderen Gütern nach Afrika sicherzustellen“, schrieb Putin in dem Artikel mit dem Titel „Russland und Afrika: gemeinsame Anstrengungen für Frieden, Fortschritt und eine blühende Zukunft“.

Das Getreideabkommen war im Juli 2022 unter Vermittlung der UNO und der Türkei vereinbart worden. Die Übereinkunft ermöglichte es der Ukraine, trotz des Krieges über das Schwarze Meer Getreide zu exportieren. Seit Inkrafttreten wurden so fast 33 Millionen Tonnen Getreide aus ukrainischen Häfen ausgeführt.

Vergangenen Montag hatte Russland das Getreideabkommen nach einem Jahr für beendet erklärt. Moskau begründete seinen Rückzug unter anderem damit, dass die Getreidelieferungen ihr Ziel nicht erreicht hätten und Russlands eigene Ausfuhr von Agrarprodukten und Düngemitteln blockiert worden sei. Später kündigte Moskau an, alle Frachter im Schwarzen Meer mit dem Ziel Ukraine als Schiffe einzustufen, „die potenziell militärische Ladung transportieren“.

Die Afrikanische Union (AU) hatte Russlands Rückzug „bedauert“. Am Dienstag forderte AU-Kommissionspräsident Moussa Faki Mahamat alle Beteiligten im Kurzbotschaftendienst Twitter auf, „die Probleme zu lösen, um die Wiederaufnahme des sicheren Transports von Getreide und Düngemitteln aus der Ukraine und Russland in bedürftige Regionen, einschließlich Afrika, zu ermöglichen“. Am Freitag äußerte Russland Verständnis für die Sorgen und versprach, Lieferungen an bedürftige Länder sicherzustellen. (afp)