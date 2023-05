+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Europarat plant Schadensregister

Um Kriegsschäden und Verluste der Ukraine zu bemessen, soll ein Schadensregister dienen. London nennt Abschuss von Hyperschallraketen „peinlich“ für Moskau.

Ein Register für Schäden, Verluste und Verletzungen

Die 46 Länder des Europarats wollen bei ihrem Gipfel am Mittwoch im isländischen Reykjavik ein Register für die Kriegsschäden in der Ukraine beschließen. Die UN-Generalversammlung hatte am 14. November 2022 den Auftrag erteilt, die in der Ukraine entstandenen Schäden zu dokumentieren. Das Minister-Komitee des Europarates entschied am 12. Mai, ein solches Register unter seinem Dach aufzubauen. Es soll in Den Haag in den Niederlanden angesiedelt werden, aber eine Außenstelle in der Ukraine erhalten, und zunächst für die Dauer von drei Jahren eingerichtet werden.

Dokumentiert werden sollen Informationen und Beweise über Schäden, Verluste und Verletzungen, die Personen, Einrichtungen oder der ukrainische Staat auf allen Ebenen nach dem 24. Februar 2022, dem Tag des russischen Überfalls, durch russische Angriffe erlitten haben. Dies gilt für das gesamte Gebiet der Ukraine – also auch die von den prorussischen Separatisten kontrollierten Gebieten im Osten oder die Halbinsel Krim. Das Ziel ist es, Russland rechtlich und finanziell für die Schäden verantwortlich zu machen.

Der Europarat war 1949 als Hüter von Demokratie und Rechtsstaat in Europa gegründet worden. Er ist von der EU unabhängig. Ihm gehören auch deutlich mehr Länder an als der EU – fast alle europäischen Staaten. Russland war nach Beginn seiner Invasion in der Ukraine ausgeschlossen worden, Belarus ist suspendiert und nur noch als Beobachter vertreten. Die Ukraine ist seit Mitte der 90er Jahre Mitglied. Das jetzige Treffen ist erst der vierte Gipfel des Rats in mehr 70 Jahren. Russlandfreundliche Staats- und Regierungschefs wie der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban kamen jetzt nicht nach Island. Zum Auftakt stellte sich der Europarat jetzt klar an die Seite der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. (dpa/rtr)

Kiew: Mehr als 200.000 russische Soldaten getötet

Russland hat in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine Angaben aus Kiew zufolge mehr als 200.000 Soldaten verloren. In den vergangenen 24 Stunden seien 610 feindliche Soldaten getötet worden, damit belaufe sich die Gesamtzahl der russischen Verluste auf 200.590 Soldaten, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch in seinem morgendlichen Lagebericht mit. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen. Das russische Militär hat zuletzt im September die eigenen Toten auf knapp 6.000 Soldaten beziffert. Nach Einschätzung von Militärexperten machen beide Seiten überhöhte Angaben zu den auf der jeweils anderen Seite getöteten Soldaten, während die eigenen verschwiegen werden. (dpa)

Peking moniert Ukraine-Flaggen an westlichen Botschaften

China hat mehrere westliche Botschaften in Peking für das Hissen der ukrainischen Flagge kritisiert. Die Volksrepublik habe in einem Schreiben zwar nicht ausdrücklich Bezug auf das Zeigen der ukrainischen Flagge durch Vertretungen anderer Länder genommen, aber ihre Missbilligung dennoch unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, sagten vier Diplomaten der Nachrichtenagentur Reuters.

„Nutzen sie das Äußere der Gebäudeeinrichtungen nicht für die Zurschaustellung politisierter Propaganda“, erklärte das chinesische Außenministerium in einem von Reuters eingesehenen Schreiben. vom 10. Mai an „alle Botschaften und Vertretungen internationaler Organisationen in China“. Unter anderem haben Deutschland, Großbritannien, Polen, die EU und Kanada mit dem Zeigen der blau-gelben Flagge der Ukraine ihre Solidarität mit dem von Russland angegriffenen Land zum Ausdruck gebracht. China beansprucht eine neutrale Rolle, ist zugleich aber ein enger Partner Russlands. (rtr)

London: Erfolge gegen Kinschal-Raketen peinlich für Moskau

Die jüngsten ukrainischen Erfolge gegen russische Raketenangriffe sind nach Einschätzung britischer Geheimdienste für Russland ein herber Rückschlag. Die Ukraine habe mehrere Hyperschallraketen vom Typ Kinschal abgeschossen, mit denen Russland die Flugabwehr des angegriffenen Landes ins Visier genommen habe, teilte das Verteidigungsministerium in London am Mittwoch mit. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte das System als unbesiegbar gepriesen. Dass zudem an einem einzigen Tag zwei russische Kampfjets und zwei Hubschrauber über dem westrussischen Gebiet Brjansk abgeschossen wurden, sei besorgniserregend für die russische Luftwaffe, hieß es weiter. (dpa)

UN-Sprecher begrüßt afrikanisches Vermittlungsangebot

UN-Sprecher Stéphane Dujarric hat ein Vermittlungsangebot einer afrikanischen Delegation für den Krieg in der Ukraine begrüßt. Ramaphosa hatte am Dienstag erklärt, er habe UN-Generalsekretär António Guterres über seine Pläne informiert, zusammen mit den Präsidenten Sambias, Senegals, des Kongos, Ugandas und Ägyptens zu vermitteln. Der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selensykyj hätten in Telefonaten zugestimmt, eine entsprechende Friedensmission in Moskau und Kiew zu empfangen, teilte das Büro Ramaphosas mit. (ap)

130 Millionen Dollar Fiananzilfe aus Südkorea für Ukraine

Südkorea stellt der Ukraine Finanzhilfen in Höhe von 130 Millionen Dollar zur Verfügung. Das von Wirtschafts- und Finanzminister Minister Choo Kyung-ho und der ukrainischen Wirtschaftsministerin Julija Swyrydenko unterzeichnete Paket beinhalte Spenden und Hilfskrediten, teilt Südkoreas Finanzministerium mit. Südkorea ist ein wichtiger Hersteller von Artilleriegeschossen. Unter Verweis auf die Beziehungen zu Russland liefert Südkorea keine tödlichen Waffen an die Ukraine. Die Regierung in Seoul könnte nach den Worten des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol von ihrer Einstellung jedoch abrücken, wenn die Zivilbevölkerung in der Ukraine in großem Umfang angegriffen werde oder eine Situation entstehe, die „die internationale Gemeinschaft nicht hinnehmen kann“. (rtr)

Schäden an Patriot-Abwehrsystem durch Beschuss

Ein Patriot-Raketensystem in der Ukraine ist US-Regierungsvertretern zufolge wahrscheinlich durch einen russischen Angriff beschädigt worden. Es scheine ersten Informationen zufolge nicht zerstört worden zu sein und es sehe nicht so aus, als müsse es aus der Ukraine abgezogen werden, sagen zwei US-Beamte unter der Bedingung der Anonymität der Nachrichtenagentur Reuters. Russlands Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, Russland habe in der Nacht ein US-Patriot-Luftabwehrsystem mit einer Rakete vom Typ Kinschal zerstört. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte hingegen, die Luftabwehr habe 100 Prozent der am Dienstag auf ukrainische Ziele abgefeuerte russische Raketen abgefangen. (rtr)

Prigoschin will toten US-Kämpfer übergeben

Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat am Dienstag den Tod eines freiwilligen Kämpfers aus den USA bekannt gegeben, der im Osten der Ukraine auf Seiten Kyjiws gekämpft habe. In einem von russischen Militärbloggern verbreiteten Video präsentierte Prigoschin den Leichnam eines Soldaten inmitten von Trümmern, bei dem es sich um einen US-Bürger handeln soll. Die Angaben Prigoschins waren zunächst nicht von unabhängiger Seite zu überprüfen. In einer am Dienstagabend von seinem Pressedienst veröffentlichten Mitteilung bekräftigte Prigoschin, dass er den Toten auf jeden Fall den US-Behörden übergeben werden. (afp)