+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Charkiw und Cherson unter Beschuss

Selenskyj verurteilt russiche Angriffe am Palmsonntag, bei denen mehrere Zivilisten getötet wurden. Faeser fordert ein Einreiseverbot für russische Sportler.

Faeser droht mit Einreiseverbot für russische Sportler

Innenministerin Nancy Faeser pocht auf ein Einreiseverbot für russische Sportler, sollten diese vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zu Wettbewerben zugelassen werden. „Länder, in denen sportliche Großveranstaltungen stattfinden, sind nicht machtlos. Sie können über die Visaerteilung steuern, ob Russen tatsächlich teilnehmen können“, sagt die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

„Wenn wir in Deutschland internationale Wettbewerbe ausrichten, dann können wir entsprechend handeln. Wir werden hier immer mit klarer Haltung agieren.“ Eine Öffnung internationaler Wettbewerbe für Sportler aus Russland wäre „ein Schlag ins Gesicht“ der ukrainischen Athleten. „Putin eine Propaganda-Bühne zu bieten, würde alle Werte des Sports verraten.“ (rtr)

Selenskyj verurteilt Angriffe am orthodoxen Palmsonntag

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilt die russischen Luftangriffe am Sonntag. „So begeht also der terroristische Staat den Palmsonntag“, sagt er in seiner abendlichen Videoansprache. Russland isoliere sich damit noch mehr von der Welt. Bei den Angriffen an dem orthodoxen Feiertag kamen auch ein Mann und seine elfjährige Tochter ums Leben. Die Mehrheit der 41 Millionen Einwohner der Ukraine sind orthodoxe Christen, die das Osterfest kommendes Wochenende begehen. (rtr)

Russischer Luftangriff auf Gemeinden in Cherson

Russische Kampfflugzeuge haben nach ukrainischen Angaben am Sonntagabend zwei Gemeinden in der Region Cherson bombardiert. Entsprechende Angaben machte der Gouverneur der ukrainischen Region, Oleksandr Prokudin. Ob es bei den Angriffen Tote oder Verletzte gab, sagte er nicht. (ap)

Verband: Schulen lassen Ukrainer bei Intergration im Stich

Der Deutsche Lehrerverband fordert mehr Unterstützung für Schulen bei der Integration geflüchteter ukrainischer Kinder und Jugendlicher. „Die Politik droht das Projekt einer gelungenen Integration der Schüler aus der Ukraine in den deutschen Schulen an die Wand zu fahren“, warnte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger in der Stuttgarter Zeitung. „Wir brauchen dringend zusätzliche Unterstützung für Schulen, die besonders viele geflüchtete Schüler aufgenommen haben – sonst droht die Integration zu scheitern.“

An vielen Schulen gebe es ein bewundernswertes Engagement für geflüchtete Kinder, sagte der Lehrerfunktionär. „Doch die große Mehrheit der Bundesländer lässt die Schulen bei der Bewältigung dieser Aufgaben weitgehend im Stich.“ Nach Erhebungen der Kultusministerkonferenz werden in Deutschland infolge des russischen Angriffskriegs gegen das Nachbarland aktuell etwa 205.000 Schüler aus der Ukraine unterrichtet. Insgesamt gibt es rund 11 Millionen Schüler.

„Wenn man davon ausgeht, dass ein zusätzlicher Schüler etwa 7.000 bis 10.000 Euro an zusätzlichem Aufwand in Personal- und Sachkosten erfordert, hätten die Länder bis zu zwei Milliarden Euro in die Integration ukrainischer Schulkinder stecken müssen“, sagte Meidinger. Sie hätten aber „nur überschaubar investiert“. Er forderte auch langfristige Beschäftigungsangebote an ukrainische Lehrer sowie Fortbildungsangebote für deutsche Lehrer, die an Schulen mit vielen geflüchteten Kindern arbeiten. (dpa)

Ukraine meldet sieben getötete Zivilisten

Bei russischem Beschuss sind nach ukrainischen Angaben am Wochenende mindestens sieben Zivilisten getötet worden. Beim Beschuss von Kupjansk seien am Sonntag zwei Männer ums Leben gekommen, teilte der Gouverneur von Charkiw, Oleh Synjehubow, mit. Später seien Wohngebiete in der Stadt mit Mehrfachraketenwerfern unter Feuer genommen worden.

In der Region Saporischschja wurden nach Angaben von Gouverneur Jurij Malaschko 18 Kommunen beschossen. Dabei gab es am Samstag drei Tote und fünf Verletzte.

Insgesamt starteten die Russen von Samstag bis Sonntag nach Angaben des ukrainischen Generalstabs 40 Luftangriffe, vier Raketenangriffe und 58 Attacken mit Mehrfachraketenwerfern. Die russischen Angriffe konzentrierten sich auf Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Marinka in der Region Donezk. Im seit Monaten umkämpften Bachmut zögen die Invasoren Elitetruppen heran, weil die dort kämpfende Söldnertruppe Wagner schwere Verluste erlitten habe, sagte der Sprecher der Ostgruppe der ukrainischen Streitkräfte, Serhij Tscherewaty. Zu den Verstärkungen durch reguläre Truppen zählten Fallschirmjäger und motorisierte Schützen.

Die in Washington ansässige Denkfabrik Institute for the Study of War urteilte, der russische Gesamtangriff steuere auf seinen Höhepunkt zu. Russland greife in großem Umfang auf Artillerie zurück, um die wichtigsten Mängel in der Kampffähigkeit auszugleichen. Dem stünden jedoch Munitionsengpässe entgegen. Das ISW zitierte den Leiter des ukrainischen Reservistenrats für die Bodentruppen, Iwan Tymotschko, mit der Aussage, dass die Russen kaum noch Fortschritte machten. Ihre jüngsten Angriffe sollte die ukrainischen Truppen, die sich auf eine Gegenoffensive vorbereiten, offenbar ablenken und zerstreuen. (ap)

Luftwaffe: Belastungen bei „Air Defender 23“ geringhalten

Die Bundeswehr will Beschränkungen für den zivilen Flugverkehr und die Passagiere bei der Nato-Luftwaffenübung Air Defender 23 „so gering wie möglich“ halten. Allerdings werde es in den drei militärisch genutzten Luftübungsräumen Nord, Süd und Ost täglich zeitversetzt für etwa zwei Stunden keinen zivilen Flugverkehr geben, teilte die Luftwaffe auf Anfrage mit. Der Betrieb auf den großen zivilen Flughäfen in Deutschland solle nicht beschränkt werden.

Bei der Übung Air Defender 23 werden Piloten und Besatzungen mit mehr als 220 Flugzeugen aus 18 Nationen vom 12. bis 23. Juni üben, wie sie einen Angreifer abwehren. Sechs weitere Nationen entsenden Beobachter oder sind logistisch beteiligt. Deutschland plant und führt diese Übung und stellt den Luftraum bereit. Es ist die größte militärische Verlegeübung seit dem Bestehen der Nato.

„Wir fliegen an zehn Tagen im gesamten Übungszeitraum. Zehn von 365 Tagen. Ich denke, das ist ein hinnehmbarer Anteil für die Verteidigung unserer aller Freiheit und Demokratie“, sagte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Mit Air Defender 2023 zeigen wir, dass Deutschland Führung kann und wir mehr Verantwortung übernehmen.“

Nach der Invasion Russlands in die Ukraine und vor dem Hintergrund russischer Drohgebärden haben die Nato-Bündnispartner die gemeinsame Verteidigung wieder in dem Mittelpunkt ihrer Vorbereitungen gestellt. (dpa)