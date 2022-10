+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Kretschmer will russisches Gas

Sachsens Ministerpräsident fordert, nach dem Krieg wieder russisches Gas zu beziehen. Bundesentwicklungsministerin Schulze sieht Wiederaufbau als Generationenaufgabe.

Kretschmer für Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen nach Kriegsende

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert eine Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen nach dem Krieg. „Wir brauchen langfristige Verträge für Flüssiggaslieferungen aus den USA, Katar und anderen arabischen Ländern“, sagte Kretschmer der Bild am Sonntag. „Außerdem müssen wir endlich eigenes Erdgas in der Nordsee erschließen. Und wenn der Krieg vorbei ist, sollten wir auch wieder Gas aus Russland nutzen.“

Um den Krieg zu beenden, sollte Deutschland gemeinsam mit anderen Ländern auf eine Verhandlungslösung drängen, sagte der CDU-Politiker zudem. „Es braucht jetzt eine gemeinsame diplomatische Anstrengung von der EU, den USA, China, Indien und Japan. Dieser Krieg muss angehalten werden.“ Diese Verhandlungen würden nicht automatisch dazu führen, dass die Ukraine Teile ihres Staatsgebietes abtreten müsse.

„Es gibt keinen einzigen Grund, warum die Ukraine auch nur auf einen Quadratmeter ihres Territoriums verzichten sollte. Kriegsschäden müssen von Russland ausgeglichen, Kriegsverbrecher zur Verantwortung gezogen werden. Mit dieser Haltung muss man in Friedensgespräche gehen“, so Sachsens Regierungschef, „Wir dürfen diese Fragen nicht länger auf dem Schlachtfeld klären. Europa muss mehr Druck für Friedensgespräche machen.“

Kretschmer bekräftigte seine Skepsis gegenüber EU-Sanktionen gegen Russland. „Sanktionen sind immer besser als der Einsatz von Waffen. Aber sie müssen bei dem Aggressor auch die nötige Wirkung entfalten. Uns muss klar sein, welche Auswirkungen die Sanktionen für die deutsche Wirtschaft haben. Da baut sich gerade ein Tsunami auf.“ (rtr)

Ministerin Schulze – Wiederaufbau der Ukraine ist Generationenaufgabe

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) bezeichnet im Vorfeld der Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Berlin diesen als Generationsaufgabe. So viele Länder wie möglich müssten dafür ihre Kräfte bündeln, sagt die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe laut Vorabbericht: „Wir brauchen im Grunde die gesamte zivilisierte Staatengemeinschaft.“

Die Ukraine brauche nun Geld und Solidarität, da die Wirtschaft im Krieg eingebrochen sei. Sie werde sich im Vorfeld der Wiederaufbaukonferenz am Dienstag mit der ukrainischen Regierung treffen, um die Verwendung der deutschen Entwicklungsgelder zu besprechen. Von den 400 Millionen Euro, die Deutschland zugesagt habe, sollen 200 Millionen an Menschen gehen, die ihr Zuhause verloren hätten. „Weitere Mittel sollen helfen, Lehrerinnen und Lehrer zu bezahlen, Wohnraum zu schaffen, traumatisierte Kinder zu betreuen oder Unternehmen dabei zu helfen, Kriegsschäden zu reparieren, damit sie weiterarbeiten können“, so die Ministerin. (rtr)

🐾 Alles für den Sieg

Schach gegen Spende, den eigenen Zopf verkaufen – so sammeln Kinder Geld für die Armee. Manche errichten Straßensperren. Kinder in der Ukraine sitzen nicht einfach nur zu Hause und warten auf den Sieg, sondern wollen auch etwas dafür tun, schreibt taz-Autor Juri Konkewitsch.

Festnahme wegen Vorwurf des Hochverrats

Der ehemalige Chef des ukrainischen Turbinenherstellers Motor Sitsch wurde nach Angaben von verschiedenen ukrainischen Medien in Saporischschja festgenommen. Wjatscheslaw Boguslajew wird den Berichten zufolge Hochverrat vorgeworfen, weil er mit dem russischen Militär kooperiert haben soll. Wie die Medien aus Sicherheitskreisen erfahren haben wollen, brachen Ermittler Boguslajews Haustür auf und untersuchten sein Anwesen. Er selbst werde nun nach Kiew gebracht.

Die ukrainische Journalistin Iryna Romaliyska schreibt auf Facebook, der Ex-Chef des Turbinenherstellers sei für seine pro-russischen Ansichten bekannt und stehe unter Verdacht, Russland mit Teilen für Hubschrauber und Flugzeuge beliefert zu haben. Motor Sitsch gilt weltweit als einer der größten Triebwerkhersteller für Flugzeuge und Hubschrauber. (rtr)