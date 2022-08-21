Поэтика войны : Новая книжная Рига

В небольшом латвийском книжном магазине продаются русские книги. Новые и старые жители города любят приходить туда, чтобы почитать и послушать.

Вскоре после переезда в Ригу я узнала про книжный магазин „Новая Рига“. Кофе, модный интерьер, плакаты и книги на русском языке. Я была поражена подборкой: никакого ширпотреба, только продвинутый нон-фикшн и интеллектуальная художественная литература.

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Еще я подумала: а вдруг там есть мои книги? В 2020 году у меня вышла в Москве книга про толерантную лексику „Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать“, а прошлой осенью мы с Юлей, с которой переехали в Ригу, выпустили книгу „Поэтика феминизма“ о русскоязычной феминистской поэзии. Книжек там не было – но потому, что они уже все оказались распроданы!

Я подписалась на фейсбук „Новой Риги“, и выяснилось, что в нем регулярно проводятся мероприятия – то кинокритик Антон Долин выступит, то бывший медиаменеджер Демьян Кудрявцев представит свой сборник стихов. Совсем как дома: в России в книжных регулярно проводились интересные мероприятия и собирались свободомыслящие люди. Я успела соскучиться по книжной жизни и написала Наталье, совладелице магазина.

Вскоре мы встретились. Наталья рассказала, как они решили открыть магазин и что изменилось после начала войны. А изменилось многое. С одной стороны, книги подорожали, логистика по их доставке сильно усложнилась. А плакаты „Нет войне“ от Partisanpress и вовсе стало невозможно везти из России – там такие лозунги теперь считаются экстремизмом. Поэтому их решено было печатать в Риге, а все деньги от продажи магазин отдает на помощь украинским беженцам.

С другой стороны, появились и плюсы: в Ригу приехало много публичных интеллектуалов, и если раньше Наталья и мечтать не могла пригласить из России какого-то автора, то сейчас – бери не хочу. Мне, конечно, было очень приятно услышать, что мои книги у них закончились, и что Наталья и раньше хотела пообщаться со мной живьем. В итоге мы договорились о презентации „Поэтики феминизма“ – и спустя месяц (дождавшись, когда из Москвы приедет новая порция наших книг) провели ее.

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Я удивилась, насколько благодарны были те, кто на нее пришел. Оказалось, что русскоязычные рижане изголодались по таким мероприятиям – все, кто к нам подходил, говорили, что в Риге ничего такого не происходит, а уж публичных дискуссий про феминизм и подавно нет. „Хотим еще!“ – дружно повторяли гости. Наталья собирается делать ставку именно на мероприятия, потому что видит, насколько это нужно всем – и тем, кто в живет в Риге давно, и тем, кто приехал недавно из больших городов и привык к бурной культурной жизни.

Вот такое неожиданное и в кои-то веки позитивное последствие войны – формирование культурного кластера вокруг одного маленького русскоязычного книжного. Хотя нет, все же у войны не может быть позитивных последствий.