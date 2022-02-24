Референдум по конституции в Беларуси : Голоса крадут сотнями тысяч

Голосование по конституционным поправкам – фарс. Янка Беларус рассказывает о происходящем в родной стране. Эпизод 115.

Решение не открывать во время референдума избирательные участки за рубежом Министерство иностранных дел Беларуси объяснило коронавирусом, а также провокациями и „экстремистскими акциями“, от которых якобы настрадались сотрудники загранучреждений в ходе предыдущих избирательных кампаний.

Не имея возможности отправить ОМОН на избирательные участки за пределами страны, Лукашенко одним приказом вычеркнул сотни тысяч граждан Беларуси из списков избирателей. Тем, кто не в Беларуси, но хочет проголосовать, предложено вернуться в страну. „Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени! Дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком!“ – сказал Лукашенко.

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„Референдум“ состоится 27 февраля 2022 года. В бюллетене будет только один вопрос – „Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?“. Варианты ответов – „Да“ и „Нет“.

Демократические оппозиционные силы придерживаются стратегии „Перечеркни Референдум – перечеркни беззаконие“. Перечеркнуть оба варианта ответа – это не голосование за или против. Это законный и безопасный способ проявить свое несогласие с режимом.

Интересно, что занавесок на кабинах для голосования на конституционном референдуме не будет, центральная избирательная комиссия Беларуси распорядилась их снять. Формальная причина – коронавирус. На самом деле, все действия человека будет возможно зафиксировать и впоследствии задержать, например, за фотографирование бюллетеня.

Сегодня в почтовый ящик мне пришло сообщение, в котором приглашают прийти и досрочно проголосовать с 22 по 26 февраля с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов на своем участке. А тем временем три недели назад центральная избирательная компания уже назвала явку на досрочном голосовании на референдуме по Конституции: до 40%. Таким образом – эти голоса тоже будут украдены и бюллетени заменены на те, „как надо“.

„Минск не пригласил наблюдать за конституционном референдумом Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, потому что заранее знает, что будет в подготовленном этой структурой докладе по итогам электоральной кампании“ – заявил на днях министр иностранных дел Владимир Макей.

А сами члены избиркомов говорили о поступающих им угрозах в связи с грядущим конституционным референдумом. Поэтому списки комиссий засекречены. А на провластных каналах стартовал флешмоб #мынебоимся, где директора школ и прочие члены избиркомов рвали на видео какие-то бумажки. Это были письма от граждан с перечислением статей законов, которые нарушает человек, участвуя в фальсификации результатов голосования. Глаза у тех, кто готов сфальсифицировать „референдум“ были пусты – видимо они не боятся быть рабами.

Новая конституция режима не предполагает транзит власти. Ее главная цель – помочь существующему режиму сохраниться максимально долго, вне зависимости от судьбы его „создателя“. Тем не менее, Лукашенко обнулит свои сроки и сможет баллотироваться еще два раза.

В любом случае, все это приведет страну к еще большей нестабильности.