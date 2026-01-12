Taz-talk über gesellschaftlichen Rechtsruck Lücken schließen: Handbuch Rassismusforschung

Rassismus strukturiert Alltag, Institutionen und politische Debatten in Deutschland. Doch wie werden Rassismus und Rassismuskritik in wissenschaftlichen Disziplinen im deutschsprachigen Raum thematisiert und behandelt?

Veranstaltungsinformationen Wann: Di., 01.12.2026, 19.00 Uhr Einlass: 18.30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Umso aktueller ist der Sammelband Rassismusforschung: Handbuch für Wissenschaft, Studium und Forschung. Herausgegeben von den Sozialwissenschaftler:innen Manuela Bojadžijev, Paul Mecheril und Matthias Quent versammelt der Band erstmals im deutschsprachigen Raum das Wissen von mehr als 40 Autor*innen aus Grundlagen- und Anwendungsforschung zum Thema Rassismus. Der Band schließt eine zentrale Lücke für Wissenschaft, Studium und Praxis im deutschsprachigen Raum.

Im taz-talk stellen die Herausgebenden den Band vor und diskutieren, was Rassismusforschung heute leisten muss: gegen den gesellschaftlichen Rechtsruck, gegen die Normalisierung rassistischer Diskurse und für eine Gesellschaft, die Rassismus nicht nur benennt, sondern wirksam bekämpft.

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Die Herausgeber:innen:

🐾 Manuela Bojadžijev ist Professorin für Migration in globaler Perspektive am Berliner Institut für Migrationsforschung (BIM) und am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin.

🐾 Paul Mecheril ist Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Migration an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Bielefeld.

🐾 Matthias Quent ist Professor für Digitalisierung im Kontext gesellschaftlicher Transformation in der Sozialen Arbeit an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena.

Moderation:

🐾 Heike Kleffner ist Journalistin mit Schwerpunkt Rechtsterrorismus und Co-Host von Kipppunkt Ost.

Beteiligen Sie sich: Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

Das Buch „Handbuch Rassismusforschung“ erschien im August 2026 im Nomos Verlag.