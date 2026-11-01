Human Rights Defenders under Pressure Civic Space, Democracy and Human Rights in Challenging Times

Weltweit setzen sich junge Menschen für Menschenrechte, demokratische Teilhabe, soziale Gerechtigkeit und den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen ein. Gleichzeitig geraten zivilgesellschaftliche Akteure und Menschenrechtsverteidiger und -verteidigerinnen in vielen Ländern zunehmend unter Druck. Autoritäre Regierungen und populistische Bewegungen schränken Handlungsspielräume ein, diffamieren kritische Stimmen oder erschweren die Arbeit unabhängiger Organisationen. Strategien wie Desinformation, digitale Überwachung, repressive NGO-Gesetze oder die Kriminalisierung von Engagement ähneln sich dabei oft über Ländergrenzen hinweg.

Veranstaltungsinformationen Wann: Di., 10.11.2026, 18.00 Uhr Einlass: 17.30 Uhr Wo: taz Kantine Friedrichstr. 21 10969 Berlin Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Selten bietet sich die Gelegenheit, Stimmen aus drei unterschiedlichen Weltregionen gleichzeitig in Berlin zu versammeln, die aus erster Hand berichten können, was es heute konkret bedeutet, sich für Menschenrechte einzusetzen. Wo geraten Menschenrechte derzeit besonders unter Druck? Welche Muster autoritärer Politik begegnen unseren Gästen? Vor allem aber: Welche Verantwortung tragen Europa und die internationale Gemeinschaft, wenn Menschenrechtsverteidiger -verteidigerinnen bedroht werden? Sind die bestehenden internationalen Schutzmechanismen stark genug oder müssen wir die globale Menschenrechtsarchitektur neu denken?

Diesen Fragen gehen wir gemeinsam mit internationalen Gästen aus Serbien, Simbabwe und El Salvador nach. Dabei wird auch die Rolle von Environmental Human Rights Defenders beleuchtet, also von Menschen, die den Schutz von Umwelt und natürlichen Ressourcen als Teil ihres menschenrechtlichen Engagements verstehen.

Im Gespräch:

🐾 Namatai Kwekweza arbeitet bei WELEAD Trust, Simbabwe

🐾 Sofija Todorović arbeitet bei Youth Initiative for Human Rights, Serbien

🐾 Katya Salazar arbeitet bei Due Process of Law Foundation (DPLF), El Salvador

🐾 Marius Schlageter arbeitet bei Council of Europe, Youth Department

🐾 Frank Schwabe ist Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Er gibt das Grußwort dieser Veranstaltung.

🐾 Renate Krekeler-Koch arbeitet bei Renovabis. Sie moderiert diesen Talk.

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.