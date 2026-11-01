Jetzt in der Verlosung Zum Verständnis von Energieautarkie

Michael Felleisen erklärt in seinem Ratgeber „Energieautarkie für Dummies“ alles Wissenswerte rund die autarke und unabhängige Energieversorgung des eigenen Haushalts. Dabei stehen die erneuerbaren Energien Sonne, Wind, Biomasse, Luft- und Erdwärme im Vordergrund. Gleichzeitig unterstützen viele praktische Tipps dabei, den Verbrauch zu reduzieren, und einem möglichst hohen Autarkiegrad immer näher zu kommen. Das tut nicht nur der Umwelt, sondern auch dem eigenen Geldbeutel gut.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Energie“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 16.11.2026 um 10:00 Uhr.

Energieeffizienz, der Ausbau erneuerbarer Energietechnologien und die Versorgungssicherheit sind die drei wichtigsten Säulen beim Umbau der fossilen Energieversorgung hin zur Versorgung mit erneuerbaren Energien. Dabei kann jede und jeder etwas dafür tun, ganz nach den eigenen Möglichkeiten.

Felleisen, Professor für Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, stellt dabei verschiedene Optionen anhand von grundlegenden Berechnungen und praktischen Erfahrungswerten vor. Zahlreiche Abbildungen und Beispiele machen die Zusammenhänge leicht verständlich. Doch vor den wesentlichen Schritten zur Energieautarkie gilt es, Energie dort zu sparen, wo es möglich ist.

„Energie, also Strom und Wärme, die Sie nicht brauchen, müssen Sie nicht erzeugen“, so Felleisen. „Neben Verhaltensänderungen zum Einsparen von Energie in verschiedenen Bereichen des eigenen Haushalts stelle ich in meinem Buch auch verschiedene Hausstandards vor, die ebenfalls Energieeffizienz sichern und helfen, die Energiekosten zu senken.“

Michael Felleisen: Energieautarkie für Dummies, Softcover, 352 Seiten, € 24,99 (D), ISBN: 978-3-527-72384-3, Wiley-VCH, 2026

🐾 Die taz verlost 3x1 Exemplar von „Energieautarkie für Dummies“. Das Buch ist im Wiley-VCH Verlag erschienen.

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