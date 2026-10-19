Jetzt in der Verlosung QueerFilmFest Rostock -Tickets

Das QueerFilmFest Rostock ist das älteste queere Filmfestival in Mecklenburg-Vorpommern und findet vom 30. Oktober bis zum 1. November statt. 2026 feiert es seine 18. Ausgabe am Halloween-Wochenende.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Rostock“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 29.10.2026 um 10:00 Uhr.

In seiner Hochzeitsnacht hat der Iraner Reza Sex mit einem anderen Mann, wird an die Polizei verraten und flieht. Auf der Flucht lernt er den Marokkaner Saad kennen, die beiden versuchen, sich ein neues, gemeinsames Leben in Montreal aufzubauen. Reza kann seine Homosexualität im Asylverfahren nicht beweisen, ihm droht die Abschiebung. Um das zu verhindern, geht Saad eine riskante Beziehung mit einem Mitarbeiter der Immigrationsbehörde ein – mit einschneidenden persönlichen und politischen Folgen.

Der Film „We’ll Find Happiness” wird am 31. Oktober um 19 Uhr im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock gezeigt.

Mehr Infos zum Festival fínden Sie hier.

🐾 Die taz verlost 3x2 Freikarten für den Film „We’ll Find Happiness” beim 18. Queerfilm Fest Rostock.

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