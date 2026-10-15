taz zahl ich im September 2026 Paywallfrei in den Herbst

taz zahl ich | Bereits im August sind die Anmeldezahlen für unser solidarisches Bezahlmodell leicht zurückgegangen, im September setzt sich dieser Abwärtstrend fort. 502 Menschen haben sich im letzten Monat für eine regelmäßige Unterstützung angemeldet, nach Abzug von 366 Kündigungen wächst unsere Solidargemeinschaft um 140 neue Mitglieder auf 51.930.

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Die Anzahl der Kündigungen hat in den letzten Monaten zugenommen. Die Gründe für eine Kündigung sind unterschiedlich, im September gaben jedoch etwas über 13 Prozent der Menschen, die ihre taz zahl ich-Mitgliedschaft beendeten, an, dies aus finanziellen Gründen zu tun. Obwohl das natürlich keine schöne Nachricht ist, sind Freiwilligkeit und Flexibilität ja auch Teil unserer Idee. Dank der freiwilligen Unterstützung unserer Leser:innen bleiben alle Inhalte auf taz.de paywallfrei. So sichern wir den freien Zugang zu Informationen für alle, auch jene die sich gerade keine finanzielle Unterstützung leisten können.

Unsere Unterstützer:innen zeigen uns eindrucksvoll, wie stark diese Idee ist: Allein in diesem Jahr sind bereits 6.339 Menschen neu dazugekommen! Unsere Community wächst immer weiter, und auch wenn wir nicht immer von neuen Rekorde berichten können, freuen wir uns über jedes neue Mitglied.

Ebenso freudig können wir die Erlöse im September verkünden: 21.842 Euro erreichten uns aus einmaligen Beiträgen (etwa aus Direktüberweisungen, PayPal, Lastschriften und Kreditkartenzahlungen). Gemeinsam mit 341.697 Euro aus regelmäßigen Unterstützungsbeiträgen betragen die Gesamterlöse im September 363.539 Euro.

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Unsere Prinzipien der Freiwilligkeit und Solidarität sind wichtiger denn je, gerade in Zeiten, in denen Pressefreiheit und der freie Zugang zu Informationen weltweit zunehmend eingeschränkt wird. Ob einmalig oder regelmäßig – jeder Beitrag zu taz zahl ich ermöglicht unsere Arbeit und leistet einen wichtigen Beitrag zur freien Informationsbeschaffung im Netz. Vielen Dank an unsere Leser:innen und Unterstützer:innen!