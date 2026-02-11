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taz Talk mit Omid Nouripour „Empört euch nicht!“

Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) im Gespräch über sein aktuelles Buch, digitale Dauererregung und internationale Krisen. Was können wir Populisten entgegensetzen?

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Zu sehen ist ein Porträt von Omid Nouripour neben dem Cover seines neuen Buchs „Empört euch nicht!“
Gegen die Empörung, für mehr Anstand: Nouripours Buch zeichnet Wege aus der Dauererregung

Foto: Stefan Kaminski / Ullstein Verlag (Collage: taz)

Omid Nouripour, 1975 im Iran geboren und als Kind mit seiner Familie in die Bundesrepublik geflüchtet, gehört heute zu den einflussreichsten Politikern des Landes.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Mo., 02.11.2026, 19.00 Uhr

Einlass: 18.30 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Er ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages sowie ehemaliger Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Mit seiner Erfahrung als lösungsorientierter Politiker verkörpert er eine Biografie zwischen Kulturen, Konflikten – und Kompromissen. Ob es um Migration und Identität, Klima, Krieg und Frieden oder den Sozialstaat geht, Nouripour sagt: Es ist höchste Zeit, einander wieder zuzuhören, statt gleich alles zu verdammen, was nicht ins eigene Weltbild passt.

Im taz Talk spricht Nouripour über sein aktuelles Buch „Empört euch nicht!“, digitale Dauererregung und internationale Krisen. Was können wir Populisten entgegensetzen, wie viel Widerspruch und auch Widersprüche wären auszuhalten?

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Livestream

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Im Gespräch:

🐾 Omid Nouripour vom Bündnis 90/Die Grünen gehört seit 2006 zum Deutschen Bundestag und ist seit März 2025 dessen Vizepräsident. Sein neues Buch „Empört euch nicht!“ ist im Ullstein Verlag erschienen.

🐾 Andreas Fanizadeh ist Kulturpolitischer Chefkorrespondent der taz und moderiert die Veranstaltung gemeinsam mit Lisa Schneider, die als Redakteurin im Auslandsressort der taz tätig ist.

Beteiligen Sie sich:

Sie möchten vorab Fragen für diese Veranstaltung einreichen? Oder nach dem Gespräch Zuschauer:innen-Feedback geben? Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre Mail: taztalk@taz.de

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