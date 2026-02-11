taz Talk mit Omid Nouripour : „Empört euch nicht!“
Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) im Gespräch über sein aktuelles Buch, digitale Dauererregung und internationale Krisen. Was können wir Populisten entgegensetzen?
Omid Nouripour, 1975 im Iran geboren und als Kind mit seiner Familie in die Bundesrepublik geflüchtet, gehört heute zu den einflussreichsten Politikern des Landes.
Veranstaltungsinformationen
Wann: Mo., 02.11.2026, 19.00 Uhr
Einlass: 18.30 Uhr
Wo: taz Kantine und im Livestream
Friedrichstr. 21
10969 Berlin
Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.
Er ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages sowie ehemaliger Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Mit seiner Erfahrung als lösungsorientierter Politiker verkörpert er eine Biografie zwischen Kulturen, Konflikten – und Kompromissen. Ob es um Migration und Identität, Klima, Krieg und Frieden oder den Sozialstaat geht, Nouripour sagt: Es ist höchste Zeit, einander wieder zuzuhören, statt gleich alles zu verdammen, was nicht ins eigene Weltbild passt.
Im taz Talk spricht Nouripour über sein aktuelles Buch „Empört euch nicht!“, digitale Dauererregung und internationale Krisen. Was können wir Populisten entgegensetzen, wie viel Widerspruch und auch Widersprüche wären auszuhalten?
Empfohlener externer Inhalt
Livestream
Im Gespräch:
🐾 Omid Nouripour vom Bündnis 90/Die Grünen gehört seit 2006 zum Deutschen Bundestag und ist seit März 2025 dessen Vizepräsident. Sein neues Buch „Empört euch nicht!“ ist im Ullstein Verlag erschienen.
🐾 Andreas Fanizadeh ist Kulturpolitischer Chefkorrespondent der taz und moderiert die Veranstaltung gemeinsam mit Lisa Schneider, die als Redakteurin im Auslandsressort der taz tätig ist.
Beteiligen Sie sich:
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