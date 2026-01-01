Für die Demokratie stark machen Demokratie-Fitness-Salon

Demokratie ist nicht nur eine Staatsform, sondern auch ein Lebensgefühl. Demokratie begegnet uns im Alltag, in der Familie, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz – immer dann, wenn wir etwas miteinander aushandeln oder gemeinsam entscheiden.

Demokratiefähigkeit kann und muss trainiert werden. Genau wie Muskeln, die dadurch stärker werden, dass wir sie benutzen. Die dänische Organisation Democracy Fitness Global hat zehn für die Demokratie wichtige „Muskeln“ identifiziert. Für jeden Muskel gibt es ein 30-minütiges Trainingsprogramm.

Ein Demokratie-Fitness-Training ist leicht verständlich, bezieht Körper und Gefühle mit ein und zeigt, dass Demokratie auch Spaß machen kann. Das „Muskeltraining“ vermittelt schon innerhalb einer halben Stunde, wie viel Demokratie mit dem Alltag zu tun hat.

Beim taz Salon-Jubiläum haben wir Zeit, um mit Ihnen zwei Muskeln zu trainieren. Angeleitet wird der Workshop von Alina Götz und Katrin Tober. Neugierig geworden? Dann kommen Sie vorbei. Das Training ist für alle, Vorerfahrung ist nicht nötig. Ein Handtuch auch nicht.