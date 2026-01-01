Jetzt in der Verlosung Tickets Buchmesse Frankfurt

Natürlich lassen wir uns auch dieses Jahr das Bücherereignis des Herbstes nicht entgehen. Sie finden die taz mit unserem klassischen Messestand – mit kostenlosen, druckfrischen tazzen – in Halle 3.0 C 97.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben das Stichwort „Buchmesse“ an. Teilen Sie uns zudem Ihren Wunschtag mit. Einsendeschluss ist am Montag, den 30.09. um 10:00 Uhr.

Die taz verlost 2x2 Tagestickets für Freitag (09.10) und jeweils 4x2 Tickets für Samstag und Sonntag (10.10. und 11.10) auf der Frankfurter Buchmesse.

taz Talks meets Buchmesse Frankfurt

Im Rahmen der taz Talks, dem Gesprächs- und Diskussionsformat der taz, stellen wir dort literarische Werke vor, die uns in diesem Jahr besonders relevant und spannend erscheinen.

Susan Neiman spricht im taz Talk über ihr neues Werk „Nennen wir es böse“. Darin spricht sie über Ethik in Zeiten politischer Gewissenlosigkeit und fordert auf, eigene Moralvorstellungen zu verteidigen.

Außerdem stellt Julia Ebner ihr neues Buch „Von Fitness zu Faschismus – Gefahren extremer Männlichkeit“ vor und untersucht Mythen des Maskulinen im Kontext aktueller Konflikte.

Außerdem vor Ort: Der Wahrheitklub, der unter dem Motto „Teigwaren für alle!“ in diesem Jahr am taz Stand in Halle 3.0 C97 tagt.

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Nähere Informationen zu der Frankfurter Buchmesse finden Sie hier.