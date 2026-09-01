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taz panter Talk zu Afrika Afrika und die Weltmächte – Wer gestaltet die Zukunft?

Expert:innen und Teilnehmer:innen eines Workshops der taz panterstiftung debattieren am 24.9. das Verhältnis Afrikas zu den großen Mächten der Welt – und stellen ihr gemeinsam produziertes Magazin vor.

Illustration, die eine Waage zeigt, auf der die Flaggen Chinas, Europas und Russlands gewogen werden. Im Hintergrund ist großflächig die Flagge Ruandas abgebildet.
Ins Verhältnis gesetzt: globale Mächte und ihr Einfluss auf die Zukunft Afrikas

Illustration: Nontokozo Tshabalala

taz panterstiftung | Die Wirtschaftsleistung allein Deutschlands ist heute etwa 1,5-mal so groß wie die Afrikas – obwohl dort 20-mal mehr Menschen leben. Europas wirtschaftliche und technologische Ressourcen böten enorme Möglichkeiten für faire Partnerschaften mit dem afrikanischen Kontinent – die Bekämpfung von Armut, die grüne Transformation und nachhaltige Entwicklung.

Veranstaltungsinformationen

Sprache: Deutsch und Englisch mit Simultanübersetzung

Wann: Do., 24.09.2026, 19 Uhr

Sektempfang: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Wo: taz Kantine und im Livestream.

Friedrichstr. 21

10969 Berlin

Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Doch Europas hochnervöse Gesellschaften sind heute vor allem mit sich selbst beschäftigt: Sie fürchten Russland, fühlen sich von den USA verlassen, sind gespalten durch den Aufstieg der Rechtsextremen, überwältigt von der Klimakrise und überfordert mit der Migration.

Viele dieser Themen haben direkt mit Afrika zu tun. Doch für eine Nachbarschaftspolitik, die Europas und Afrikas Zukunft gemeinsam gestaltet, fehlen Mut und Wille. Andere Akteure füllen dieses Vakuum: Russland mit Militärkooperation, China mit Infrastruktur, die Golfmonarchien mit Investitionen. Oder sie wenden sich ab – wie die USA. Afrikanische Staaten versuchen, aus der Konkurrenz dieser Mächte neue Handlungsspielräume in einer sich veränderndern Weltordnung zu gewinnen.

Seit April 2026 haben Print-, TV- und Radiojournalist:innen aus 16 afrikanischen Ländern beim 5. taz Panter Afrika Workshop darüber nachgedacht, wie sich das Verhältnis ihres Kontinents zu den großen Mächten der Welt verändert. Daraus ist ein 64-seitiges, zweisprachiges Magazin entstanden.

Bei diesem taz talk stellen sie das Magazin mit Spotlights auf ihre Länder vor und debattieren mit Expert:innen über globale Mächte und ihren Einfluss auf die Zukunft Afrikas.

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Im Gespräch:

🐾 Dr. Karoline Eickhoff, Forschungsgruppe „Megatrends Afrika“, Stiftung Wissenschaft und Politik

🐾 Dr. Andreas Grünewald, Brot für die Welt

🐾 Claire Mom, Reporterin Tageszeitung The Cable, Nigeria

🐾 Mildred Pedun, TV-Journalistin NTV, Uganda

🐾 Prof. Anja Osei, Otto-Suhr Institut der FU Berlin (angefragt)

Spotlights afrikanischer Journalist:innen auf ihre Länder:

🐾 Geopolitik und Krieg in Sudan – Ismar Idris, Medienplattform Sudan Bukra, Darfur/Sudan

🐾 Äthiopiens Grüne Revolution – Dabia Nesredin, Al Jazeera, Äthiopien

🐾 Afrikas Rekruten für Russlands Ukraine-Krieg – Saleck Zeid, Mauretanien

🐾 Milliardenbusiness LNG – Samuel Comé, Mosambik

Moderation:

🐾 Christian Jakob, taz-Redakteur und redaktioneller Leiter des Afrika-Workshops

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Illustration einer Waage mit Flaggen drin

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Beteiligen Sie sich:

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