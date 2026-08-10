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taz Talk meets Buchmesse Frankfurt 2026 Arctic Meltdown – Die Neuvermessung der Welt

Robert Habeck rückt in seinem neuen Buch die Arktis ins Zentrum – und zeigt, wie Klimawandel und der Machtkampf der Großmächte unsere globale Sicherheitsordnung und Zukunft verändern.

Collage von Robert Habeck und seinem Buch „Arctic Meltdwon“
„Arctic Meltdown“: Die Arktis im Zentrum globaler Machtansprüche

Foto: Privat / Verlag Kiepenheuer und Witsch (Collage: taz)

Was passiert, wenn das ewige Eis schmilzt und den Blick auf eine neue Weltordnung freigibt? In seinem neuesten Buch wirft Robert Habeck einen tiefgreifenden Blick in den hohen Norden und analysiert die Arktis als das entscheidende Laboratorium für die Zukunft der globalen Sicherheitspolitik.

Veranstaltungsinformationen

Wann: Do., 08.10.2025, 15:00 Uhr

Wo: Frankfurt Studio (Foyer, Halle 3.0) Inspiration Stage

Ludwig-Erhard-Anlage 1

60327 Frankfurt am Main

Deutschland

Für den Besuch der Veranstaltung ist ein gültiges Ticket für die Frankfurter Buchmesse erforderlich.

Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung wird parallel live auf YouTube gestreamt.

Was einst als unberührte Eiswüste galt, ist heute Schauplatz entscheidender sicherheitspolitischer Entwicklungen. Die beschleunigte Erwärmung der Arktis – viermal schneller als im globalen Durchschnitt – lässt das Eis schrumpfen und weckt internationale Machtansprüche, die zunehmend rigoros verfolgt werden.

Robert Habeck beleuchtet die historische Entwicklung der Arktis, einschließlich kolonialer sowie ausbeuterischer Prozesse, porträtiert die Menschen, die dort leben, und gibt Einblicke in die Mechanismen der Weltpolitik. Präzise zeigt er auf, welche Folgen der Wettstreit um neue Handelswege und Rohstoffvorkommen für die globale Ordnung hat.

Zu Gast:

🐾 Robert Habeck war von 2021 bis 2025 Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz. Aktuell arbeitet er in Kopenhagen am Danish Institute for International Studies und ist Autor zahlreicher Romane und Sachbücher.

Moderation:

🐾 Peter Unfried ist Chefreporter der taz, Chefredakteur von taz FUTURZWEI, Kolumnist und Autor des Neo-Öko-Klassikers „Öko. Al Gore, der neue Kühlschrank und ich“ (Dumont).

Literarischer Herbstimpuls

Verpassen Sie keinen taz Talk während der Buchmesse Frankfurt – vor Ort oder im Stream. Aktuelle Informationen unter: taz.de/buchmesse.

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YouTube Thumbnail von Robert Habeck und seinem Buch Arctic Meltdown

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