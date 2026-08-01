taz Talk x Good2Talk Klangnetzwerke in Ostdeutschland und das Medium Kassette

Die ostdeutsche Clubkultur wird oft auf eine Berliner Erzählung der Zeit nach der Wiedervereinigung reduziert, während ihre tieferen Wurzeln im Post-Punk der DDR und in den grenzüberschreitenden Magnetizdat-Kassettennetzwerken liegen. Diese Podiumsdiskussion untersucht, wie sich diese frühen Räume in die Rave-Kultur der 1990er Jahre und die heutige Szene übertrugen.

Wie haben diese frühen Netzwerke die heutige Landschaft geprägt? Welche Rolle spielen zudem physische Praktiken wie das Abspielen, Teilen und Archivieren von Kassetten bei der Definition subkultureller Identität?

Veranstaltungsinformationen Wann: Sa., 15.08.2026, 13.00 Wo: Pavillon Kühlhaus Görlitz Am Bahnhof Weinhübel 2 02827 Görlitz und ab dem 24.08. im Stream

Good2Talk ist das diskursive Herzstück des Good2U Festivals und schafft einen Raum für Gespräche an der Schnittstelle von Musik, lokaler Kultur und sozialer Verantwortung. Es bringt lokale Stimmen, Subkultur-Experten und Festivalbesucher zusammen, um zuzuhören, zu lernen und die Strukturen hinter der Tanzfläche zu überdenken.

Die talks finden in Zusammenarbeit mit der taz, der tageszeitung statt.

Gäste:

🐾 Sandra Lattke ist als Kassetten-DJ und Übersetzerin aus dem Französischen.

🐾 Alexander Pehlemann ist Autor, Kurator und DJ.

🐾 Anja Thümmler arbeitet als Kulturjournalistin und DJ.

Moderation:

🐾 Vanessa Rauche ist Kulturwissenschaftlerin und DJ.