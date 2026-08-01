taz Talk x Good2Talk Barrieren und psychische Gesundheit in der Clubkultur

Auf welche unsichtbaren Barrieren stoßen neurodivergente Menschen und Menschen mit psychischen Herausforderungen in der elektronischen Musikszene? Wie müssen Veranstaltungsformate, Bookingpraktiken und Clubräume sich ändern, um echte Inklusion statt bloßer Integration zu ermöglichen? Diese Podiumsdiskussion bringt Betroffene, Expert:innen und kulturpolitische Stimmen zusammen, um Einblicke in ihre Praxis zu geben.

Veranstaltungsinformationen Wann: Fr., 14.08.2026, 18.15 Wo: Pavillon Kühlhaus Görlitz Am Bahnhof Weinhübel 2 02827 Görlitz und ab dem 24.08. im Stream

Good2Talk ist das diskursive Herzstück des Good2U Festivals und schafft einen Raum für Gespräche an der Schnittstelle von Musik, lokaler Kultur und sozialer Verantwortung. Es bringt lokale Stimmen, Subkultur-Expert:innen und Festivalbesucher:innen zusammen, um zuzuhören, zu lernen und die Strukturen hinter der Tanzfläche zu überdenken.

Die talks finden in Zusammenarbeit mit der taz, der tageszeitung statt.

Gäste:

🐾 Erich Joseph initiierte das Projekt „Psychische Gesundheit in Clubs“. In seiner Tätigkeit bei Human Works Lab unterstützt er Führungsteams beim Aufbau gesunder Arbeitsabläufe und Strukturen.

🐾 Stela Malvasija ist klinische Psychologin und Forscherin an der Schnittstelle von Psyche, Bewusstsein und Transformation. Zudem ist sie Gründerin von INNER AURA, einer Integrativen Psychologischen Beratungsstelle.

🐾 Johana Jost ist als DJ in Berlin aktiv und veranstaltet gemeinsam mit einer Freundin die FLINTA*-zentrierte Partyreihe CREAM. Ihre Sets weisen Elemente verschiedener Styles, von Deep House bis zu funky Beats, auf.

Moderation:

🐾 Cristina Plett beschäftigt sich als Journalistin und Content Creatorin mit Themen rund um Social Media, elektronischer Musik und Clubkultur.