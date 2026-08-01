taz Talk x Good2Talk Shifting Grounds – Festivalkultur im lokalen Kontext

Was passiert, wenn internationale Festivals in einem lokalen Kontext stattfinden? Welche Verantwortung haben Festivalbesucher:innen und Künstler:innen, die für wenige Tage einen Ort besuchen, an dem andere das ganze Jahr über kulturelle Arbeit leisten?

Diese Podiumsdiskussion untersucht, wie der Austausch zwischen dem Good2U Festival und der Stadt Görlitz beidseitig und solidarisch gestaltet werden kann, wobei der Fokus auf den Menschen liegt, die (Sub)Kultur und lokale Perspektiven in Görlitz ermöglichen. Ein Gespräch aus der Reihe «lost & found» (taz panterstiftung)

Veranstaltungsinformationen Wann: So., 16.08.2026, 14.0 Wo: Pavillon Kühlhaus Görlitz Am Bahnhof Weinhübel 2 02827 Görlitz und ab dem 24.08. im Stream

Good2Talk ist das diskursive Herzstück des Good2U Festivals und schafft einen Raum für Gespräche an der Schnittstelle von Musik, lokaler Kultur und sozialer Verantwortung. Es bringt lokale Stimmen, Subkultur-Experten und Festivalbesucher zusammen, um zuzuhören, zu lernen und die Strukturen hinter der Tanzfläche zu überdenken.

Die talks finden in Zusammenarbeit mit der taz, der tageszeitung statt.

Gäste:

🐾 Dr. Jana Krauß ist Stadträtin und Teil der Fraktion Motor Grüne Görlitz sowie freiberufliche wissenschaftliche Lektorin und Buchhändlerin

🐾 Lisa Schumann arbeitet für das Good2U Festival.

🐾 Lorenz Kallenbach engagiert sich bei ahoj & Kühlhaus Görlitz e.V..

Moderation:

🐾 Moritz Martin ist taz lab Redakteur und bei der taz panterstiftung im Bereich international media exchange tätig. Er ist Initiator und Moderator der Talk-Reihe lost & found die Musik- und Kulturthemen verhandelt, sowie Co-Founder des Labels MANIAC.