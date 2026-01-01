Jetzt in der Verlosung Carbon Negative – CO2 Performance von Flinn Works

Flugscham? Klimakomplexe? Du möchtest deinen CO₂-Fußabdruck reduzieren, weißt aber nicht, wie? Dann komm zu Carbon Negative! Diese Performance ist nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv. Dein Besuch trägt aktiv dazu bei, die Kohlendioxid-Bilanz zu verbessern, denn wir überkompensieren unsere schädlichen Emissionen.

Teilnahme an der Verlosung Hier können Sie an der Verlosung teilnehmen. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und geben als Stichwort „Carbon“ im Betreff an. Einsendeschluss ist am 25.08.2026 um 10:00 Uhr.

Vielleicht ist das 1,5-Grad-Ziel doch noch erreichbar, wenn wir smarte Technologien großflächig einsetzen und marktfähig machen? Oder sind Klimaschutzprojekte am Ende nur Greenwashing und grüner Kolonialismus?

Denk mit. Entscheide mit. Für eine bessere Zukunft!

Zwischen Labor, Interaktion und audiovisueller Performance öffnet Carbon Negative einen gemeinsamen Raum für Reflexion, Irritation und Handlungsmöglichkeiten. In englischer Lautsprache

Die taz verlost 1x2 Tickets für Flinn Works' „Carbon Negative – CO2 Performance“ am 27.08. im English Theatre Berlin.