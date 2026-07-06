09.07.2026 Vincent Bruckmann-Levinson wird Redakteur für besondere Aufgaben

Die taz besetzt eine entscheidende Stelle neu. Ab dem 1. September wird Vincent Bruckmann-Levinson neuer Redakteur für besondere Aufgaben und damit auch Kurator des taz lab.

Diesen jährlichen Kongress zu politischen wie gesellschaftlichen Themen hat er bereits seit 2019 erst als Redakteur, dann als Programmchef begleitet und mit gesteuert. 2025 war er zuständig für die Tour zur Seitenwende der taz, eine Serie von Veranstaltungen in der ganzen Republik, mit denen die taz den Wechsel von der gedruckten Tageszeitung ins Digitale ihren Leser*innen nahebrachte.

Bruckmann-Levinson studierte Geschichte und Politikwissenschaft in Berlin und Istanbul und arbeitete in zwei NS-Gedenkstätten. Sein publizistischer Fokus liegt ebenfalls auf historischen Themen und deren Relevanz für unsere Gegenwart. In der taz-Redaktion plante Bruckmann-Levinson bereits als Chef vom Dienst am Newsdesk.

„In Zukunft wird unser Journalismus seine Wirkung zunehmend in Live-Formaten entfalten“, sagt taz-Chefredakteurin Katrin Gottschalk. „Hier können Gemeinschaft, ein Raum für Widerspruch oder neue Ideen entstehen. Vincent Bruckmann-Levinson wird uns mit seinem wachen Intellekt, seiner Neugier auf Diskurse und seinem organisatorischen Talent dabei maßgeblich unterstützen.“

taz-Geschäftsführer Andreas Marggraf ergänzt: „Die taz lebt schon immer von ihrer engagierten Community. Ich freue mich sehr auf die Weiterentwicklung dieser Community zusammen mit Vincent Bruckmann-Levinson.“

Als Redakteur für besondere Aufgaben wird Bruckmann-Levinson neben dem taz lab auch die zuletzt mehr als 40 taz Talks im Jahr in der Kantine der taz, die „Aus der taz“-Seite in der wochentaz verantworten und redaktionelle Sonderprojekte koordinieren.

„In Zeiten zunehmender Digitalisierung sehnen sich viele unserer Leser*innen auch nach analogem Austausch,“ sagt Vincent Bruckmann-Levinson. „Ich freue mich sehr darauf, die erfolgreichen Veranstaltungsformate taz lab und taz Talks in diesem Sinne weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit den Kolleg*innen aus Redaktion und Verlag wollen wir die taz noch greifbarer machen.“

Das taz lab findet seit 2009 jährlich statt – bis auf das Coronajahr 2020. Erfinder und bisheriger Kurator des Kongresses ist Jan Feddersen. Er prägte den Kongress als Labor für neue Ideen und Köpfe, etablierte das taz lab zunächst im Haus der Kulturen der Welt und schließlich seit 2019 im und rund um das taz-Haus in der Friedrichstraße 21. Zuletzt erreichte es knapp 5.000 Menschen.

Ab September geht Feddersen in den Ruhestand, bleibt der taz aber als Autor und Moderator erhalten.