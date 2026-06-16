Zwischen Machtpolitik und Heldenreise „Wow, wie naiv war das denn?“

taz FUTURZWEI | Mit einem Interview in taz FUTURZWEI („Die unendliche Kraft des Neins“) sorgte Uwe Schneidewind 2024 für großes Aufsehen, weil er offen über „die Hölle der ersten zwei Jahre“ als Oberbürgermeister von Wuppertal sprach. Neue Freunde vor Ort hatte er damit nicht gewonnen. Nun hat er ein Buch über seine Amtszeit veröffentlicht, in dem er Bilanz zieht und Wege aus kommunalen Blockaden sucht.

taz FUTURZWEI: Herr Schneidewind, Sie wurden 2020 auf dem Höhepunkt der gesellschaftlichen Zustimmung für postfossile Politik in das Amt des Oberbürgermeisters von Wuppertal gewählt. Sie waren ein Transformationsforscher, der sich die Welt so zurecht gedacht hat, wie sie denn eigentlich sein sollte. Das war mit der kommunalpolitischen Realität nicht kompatibel. Waren Sie naiv?

Uwe Schneidewind: Absolut. Ich habe vor ein paar Monaten nochmal Armin Nassehis Kritik der großen Geste gelesen, da fühlst du dich ja total ertappt. Ich war in meinem Buch „Die Große Transformation“ von 2018 genau mit dieser großen Geste unterwegs. So ein Stahlbad der Realität macht einen einerseits total demütig. Man denkt: Wow, wie naiv war das denn eigentlich, was man da vorher gemacht hat? Und natürlich ist man auch traumatisiert. Es löst einen emotionalen Abwehrreflex aus, wenn ich heute einem Menschen begegne mit so einer ähnlichen Euphorie und diesem „Ich erkläre jetzt mal, was eigentlich gehen müsste“-Habitus, mit dem ich selber unterwegs war.

Bild: Jonas Berndt Uwe Schneidewind Der Mann: Geboren 1966 in Porz. Lebt in Wuppertal und Berlin. Beruflich u. a. Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie sowie Präsident der Uni Oldenburg, diverse Professuren. Mitglied im Club of Rome. Mitglied der Grünen. Die Politik: Von 2020 bis 2025 Oberbürgermeister von Wuppertal. Als gemeinsamer Kandidat von Grünen und CDU schlug er den SPD-Amtsinhaber Andreas Mucke. 2022 zerbrach das grün-schwarze Bündnis. Das Buch: Dienstschluss. Herausforderung Kommunalpolitik. Wagenbach 2026 – 160 Seiten, 20,00 Euro

Wir haben alle nicht mit dem Ausmaß des Rollbacks gerechnet, von global bis kommunal. Wo kommt diese Naivität eigentlich her?

Ich glaube, es sind viele Faktoren, auch so eine gewisse Hybris beruhend auf der Selbsteinschätzung, Dinge intellektuell durchdringen zu können. Diese Selbstgewissheit: Ich bin so schlau, dass ich, wenn ich etwas lang genug anschaue und drüber nachdenke, verstehe, wie es läuft und den anderen erklären kann. Das ist auch das, was zum Teil die Abwehrreflexe gegen unser Milieu auslöst. Und deshalb flasht uns auch so ein Trump und dass er 100 Millionen Amerikaner rockt. Wir denken: Hey, der ignoriert ja alles, was wir für den einzig wirklich souveränen Weltzugang halten. Diese Naivität schlägt jetzt mit voller Wucht auf uns zurück.

Ihr Befund über die kommunalpolitische Realität ist desaströs. Und im zweiten Teil behaupten Sie dann, Lösungen zu haben. Aber Menschen sind Menschen. Parteien sind Parteien. Menschen in Parteien haben Interessen. Diese Interessen sind, zum Beispiel, eine Aufwandsentschädigung für einen Aufsichtsratsposten zu kassieren. Das wird so bleiben.

Ich kann die Kritik gut verstehen, weil es einen systematischen Bruch zwischen dem ersten und zweiten Teil des Buches gibt. Der erste Teil geht die Dinge sehr systemisch an und macht die gesamte strukturelle Macht sichtbar. Der zweite Teil, so die Kritik, zeigt Sonnenblümchen auf, Dinge, die trotzdem funktionieren können.

Aber?

Aber in der Summe und in dem Zusammenspiel entwickeln sie auch eine strukturelle Kraft, und so geht auch in so einer Stadt wie Wuppertal in der Gesamtentwicklung doch vieles voran. Wenn du die Leute fragst, was macht denn eigentlich das moderne Wuppertal aus, dann erzählen die von der Nordbahntrasse, von den Utopisten, von dem Engagement der Montag Stiftung, von den Initiativen in den Quartieren, vom neuen Urbanen Kunstraum.

Ist das Kommunalpolitik?

Tja, man könnte denken, das sei eine Stadt mit einem echt tollen Plan, sich für das 21. Jahrhundert aufzustellen – wenn man nicht wüsste, dass hinter all diesen Dingen nicht Stadtverwaltung oder Stadtpolitik stehen, sondern zivilgesellschaftlichen Kräfte. Es gab auf jeden Fall einen strukturellen Spin, aber ich kann nicht wirklich aufzeigen, wie dafür die einzelnen Kräfte exakt zusammenwirken müssen oder ob Wuppertal einfach ein Glücksfall ist.

Bei Ernst Bloch gibt es ja den Begriff der Beule der Erkenntnis, die man sich holt, wenn man mit Realitäten konfrontiert ist. Man könnte also sagen: Man hat sich eine dicke Beule geholt und ist damit in einen emanzipierten Status gelangt, wenn man versteht, was die internen Logiken sind, die strukturellen Widersprüche, die vernünftige Bemühungen gegen den Schrank laufen lassen und Stillstand erzeugen.

Ja, und darauf baut ein Suchmuster auf: Wo gelingt es eigentlich, damit umzugehen? Es ist ja wirklich faszinierend, wenn du auf Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister triffst, die eine Fähigkeit entwickelt haben, oft aus der intuitiven Kenntnis dieser Mechanismen, damit durchaus souverän umzugehen und eben doch Freiräume zu schaffen für eine sehr viel konstruktivere Gestaltung, als das bei mir der Fall war. Und das wird natürlich sehr viel leichter, wenn man diese Landkarte mal gezeichnet hat. Das ist auch der Anspruch dieses Buches. Es soll ermuntern, sich weiter Beulen zu holen. Aber auf einer aufgeklärteren Ebene, auf der man sich nicht mehr die Beulen holt, die der Schneidewind sich geholt hat, sondern solche, die noch mal ganz neue Erkenntnisse bringen.

„Es wäre für die CSU die größte Katastrophe, wenn in der Landeshauptstadt grüne Politik erfolgreich ist. Da läuft ab jetzt das strategische Programm, Dominik Krause um jeden Preis scheitern zu lassen.“

Wie schafft es jemand wie Boris Palmer, kommunale Zukunft zu gestalten?

Grundsätzlich kann ich sagen: Du musst dich als Oberbürgermeister durch extrem hohen Rückhalt aus der Stadtbevölkerung gegen diese politischen Mechanismen immunisieren.

Heißt?

Es ist essenziell, sich ein Riesenreservoir an personenbezogener Sympathieunterstützung zu organisieren. Wenn man einen solch beliebten Oberbürgermeister angreift, dann ist das ein Bumerang, dann beschädigt man sich selbst. Das hat Boris Palmer geschafft, auch durch diese extrem hohe Verbundenheit mit der Stadt Tübingen. Diese Vertrauensfaktoren fehlten bei mir zum Teil total. Und dort, wo ich sie vielleicht in Ansätzen hatte, habe ich sie verspielt. Meine Nachfolgerin Miriam Scherff hat das auch voll und ganz verstanden, sie ist eine geniale Kommunikatorin. Das wird jetzt ja bei Dominik Krause in München total spannend.

Der in diesem Jahr neu gewählte grüne Oberbürgermeister.

Es wäre für die CSU die größte Katastrophe, wenn in der Landeshauptstadt grüne Politik erfolgreich ist. Das heißt, da läuft ab jetzt das strategische Programm, ihn um jeden Preis scheitern zu lassen. Das ist die strukturelle Logik, mit der er umgehen muss. Und jetzt ist die große Frage: Gelingt es, die Sympathie der Münchner zu dieser Person so zu stabilisieren, dass die destruktiv-strukturellen Kräfte, die sich auf jeden Fall entwickeln werden, damit eingehegt werden und ihre brachiale Kraft nicht entfalten können? Mir ist das in Wuppertal nicht gelungen.

Rekapitulieren wir: Sie sind ein führender Transformationswissenschaftler, im Gespräch für Regierungsämter, der Zeitgeist ist klimapolitisch offen, es gibt eine grün-schwarze Mehrheit, die Sie ins Amt wählt. Man denkt: Jetzt kann es richtig losgehen.

Dachte ich auch.

Und dann schildern Sie, wie Sie schon vor der Wahl einberufen werden von einem Fraktionsvorsitzenden. Der erklärt Ihnen, wie das Geschäft läuft: Alles über ihn und nichts ohne Gegenleistung. Das war doch sicherlich ein erster Realitätsschock?

Ja klar. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich noch rausgekonnt hätte. Und gleichzeitig hat mich das gereizt, weil ich merkte: Wow, da läuft jetzt ein Mechanismus ab, der völlig anders ist, als das, was du bisher kennst. Für den Fraktionsvorsitzenden war das eben der Realitätstest. Zuckt der jetzt zusammen? Oder können wir wirklich auf ihn setzen? Ich habe viel zu spät verstanden, dass das, was du als ehrliche Unterstützung und Interesse an deiner Person deutest, einem ganz anderen taktischen Kalkül folgt. Die CDU hatte ja nur ein Interesse: Sie wollte diesen SPD-Oberbürgermeister loswerden, der ohne Abstimmung mit ihr seine Wiederkandidatur erklärt hatte, statt sich die erneute Unterstützung teuer zu erkaufen. Das war der wahre Affront. Damit war für die CDU klar: Der muss jetzt weg.

Da nahm man sogar lieber Sie?

In den eigenen Reihen hatte man keinen mit Substanz, da war klar, das gelingt nur mit den Grünen. Und dann war in ihrem Denken so ein Kandidat wie ich total interessant, der das System so wenig kennt, dass er vermutlich ohne ihre ständige Schützenhilfe gar nicht überleben kann. Das habe ich damals natürlich gar nicht sehen können oder wollen. Der Clash begann, als ich mich gegen die Machtmechanismen auflehnte. Das war, als mein CDU-Stadtdirektor sagte: Ich will aber die Bundesgartenschau nicht, auch wenn du sie willst. Du solltest dich als jemand, der nur mit uns überleben kann, bitte sehr ins System fügen. Als ich es nicht tat, war der Tenor: Also jetzt bist du ja fast noch dümmer als dein Vorgänger, also musst du auch weg.

Kann man die unterschiedlichen Interessen nicht verbinden?

Es ist der klassische Weg, zu gucken, wie stark lasse ich mich auf diese Binnensystem-Logik ein, um die eigenen Zwecke damit zu koppeln. Und das sind diese Geschäftsregime, die der Fraktionsvorsitzende vorgeschlagen hat. Pass mal auf, für mein System ist es wichtig, dass ich jetzt einen verdienten Parteikollegen zum Verwaltungsratsvorsitzenden der Sparkasse mache. Für dein System ist es anscheinend wichtig, dass du Radwege kriegst, für die Stadt. Da machen wir doch einen Deal.

Kann man machen?

Kann man, wenn ich sage, ob da jetzt nun dieser CDU-Mann oder jemand anders Verwaltungsratsvorsitzender wird, ist für die in ihrem System wichtig, und Radwege sind irrelevant. Aber für die Stadtentwicklung ist das egal und dafür sind Radwege wichtig. Dann kriegt halt jeder, was in seinem jeweiligen Teilsystem richtig wichtig ist. Das funktioniert dann eben auch.

„Das sind echte Profis in diesem Mechanismus. Wenn es einen nicht betroffen hat, war das eine echte Rhetorik-Schulung. Man sitzt da und denkt: Wow, nicht schlecht!“

Und wie wird blockiert?

Diese Muster kennen wir ja aus der größeren Politik. Du stellst das grundsätzliche Ziel infrage. Du stellst infrage, ob der aufgezeigte Weg wirklich aufgeht. Und machst das dann über anekdotische Beispiele. Dann wird eben klar, dass diese Reform für die arme Oma im Stadtteil XY katastrophalste Auswirkung hat. Dass dieser Oberbürgermeister ein Verächter aller alten Menschen ist. Insbesondere der im Stadtteil XY. Oder man spielt auf Zeit.

Wie spricht man dann?

Man sagt: Da muss unsere Fraktion sich erstmal intensiv damit auseinandersetzen. Wir können doch so eine wichtige Entscheidung nicht übers Knie brechen. Das ist einfach viel zu weitgehend, auch wenn uns das auf den ersten Blick einleuchtet. Da müsst ihr Verständnis haben, das können wir frühestens in einem halben Jahr machen.

Wie sabotiert man Personalentscheidungen, gerade bei richtig guten Bewerberinnen?

Man nimmt ein „Äh“ oder eine kleine Äußerung und stilisiert sie zu einer tiefen Charakterschwäche und kompletter Unfähigkeit hoch. Man sagt, ja klar, der war jetzt überzeugend, aber an der und der Stelle wird doch klar, dass diese Person völlig unwählbar ist.

Wozu ist das gut?

Um sich die Zustimmung dann teuer abkaufen zu lassen. Man sagt: Also gut, obwohl wir überhaupt nicht überzeugt sind, wählen wir diese Person. Aber das nächste Mal erwarten wir dann auch, dass unsere Kandidaten unterstützt werden. Und dann wird ein sehr schwacher Kandidat präsentiert. Das war damals der Deal. Das sind echte Profis in diesem Mechanismus. Wenn es einen nicht betroffen hat, war das eine echte Rhetorik-Schulung. Man sitzt da und denkt: Wow, nicht schlecht!

Nach dem Bruch durch die CDU hatten Sie nur noch die Grünen-Fraktion.

Ja. Und die Folge war: Keiner hatte je so ein gutes Verhältnis als grüner Oberbürgermeister zu seiner grünen Partei und Fraktion. Normalerweise muss sich ein guter grüner Oberbürgermeister irgendwann systematisch mit seiner grünen Fraktion überwerfen, weil er natürlich eine Politik für die gesamte Stadt macht. Dann sind gerade die Grünen immer ganz enttäuscht, dass das jetzt ja echt keine „grüne Politik“ mehr ist, das sieht man ja auch bei Cem Özdemir.

Ist das Problem das System, so wie es ist, oder liegt es daran, wie die Menschen damit umgehen?

System würde ich weniger als einen homogenen Komplex verstehen wollen, sondern damit meine ich systemische Mechanismen auf total unterschiedlichen Ebenen. Das eine sind die politischen Mechanismen dieser Machtpolitik, diese Blockaden. Das andere ist dieser Regelbürokratie-Komplex, der durch seine Eigendynamiken aus gut gemeinten Absichten am Ende etwas erzeugt, was einen komplett blockiert. Dann gibt es Mechanismen auf einer ganz individuellen, persönlichen, psychologischen Ebene.

Was meinen Sie damit?

Diese Art der Einbettung in ein solches Amt macht mental etwas mit einem und führt zu einer psychologischen Überforderung, die die Strategiefähigkeit fast systematisch ausbremst. Und dann auf der vierten Ebene sind es die Dinge, die immer wieder diskutiert werden: die kommunalen Finanzen. Warum scheitern Kommunen allein aufgrund ihrer Ressourcenmöglichkeiten? Das sind vier sehr, sehr unterschiedliche Teilsystemkomplexe, mal kriegst du eins oder zwei in den Griff und es wirken nur die anderen beiden, aber das Zusammenwirken ist fatal.

Foto: Linienland/taz FUTURZWEI Die neue taz FUTURZWEI taz FUTURZWEI, das Magazin für Zukunft – Ausgabe N°37: Nachspielzeit. Jetzt im taz shop bestellen Die offene Gesellschaft liegt gegen Rechtspopulisten und Autoritäre höher im Rückstand, als sie wahrhaben will und es bleibt nicht mehr viel Zeit. Politik und Gesellschaft wirken gelähmt. Wir analysieren die Blockaden, suchen Auswege und finden Handlungsspielraum. Mit: Hartmut Rosa, Maja Göpel, Daniel Cohn-Bendit, Karoline Eichhorn, Alina Frieske, Ruth Fuentes, Dana Giesecke, Diana Kinnert, Reinhard Loske, Wolf Lotter, Anna-Verena Nosthoff, Lukas Rietzschel, Uwe Schneidewind, Harald Welzer u. v. m..

Aber es gibt, Sie haben das gesagt, erfolgreich arbeitende OB, deren Kunst darin besteht, mit all den Hindernisse und Blockierungen virtuos und spielerisch umzugehen.

Absolut, ja. Ich habe versucht, nach Bildern zu suchen, die dafür passen. Ein Bild, das mir immer wieder sehr, sehr gefallen hat, ist diese besondere Form der Choreografie von Pina Bausch. Du stellst dir dieses System oft wie ein klassisches Ballett vor, das Neuschwanstein aufführt. Dann hast du drei Tänzerinnen, die kriegen es überhaupt nicht hin. Dann denkst du, das kann ja überhaupt nicht laufen, das können wir lassen, ich bin raus. Pina Bausch hat aber auf Augenhöhe mit ihren Tänzerinnen und Tänzern gearbeitet. Die hat hineingehört, hatte selber eine Intuition und am Ende sind Stücke entstanden, die nicht jemand vorgedacht hat, sondern wo man dann mit dem, was da war, an Regeln, an Dynamiken, an Möglichkeiten in den Tänzerinnen und Tänzern, wo man das zu einer ganz neuen Qualität des Stücks geführt hat. Die Stücke von Pina Bausch haben fast neue ästhetische Kategorien geschaffen, aber nie die Ästhetik von Tanz an sich verraten.

Und nun die Übertragung?

Gute Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister arbeiten nicht irgendeinen Grundplan ab, sie arbeiten mit dem, was da ist, und schauen, was sich damit gestalten lässt: Okay, die Wärmeplanung hat zwar gar nicht geklappt, aber was die an zivilgesellschaftlicher Kultur aufgebaut haben, das ist absolut genial und setzt einen internationalen Standard.

Zu den Mechanismen, die den Wandel erschweren, gehört für Sie neben Blockadepolitik, toxischer Kritikkultur und Normenflut auch kontraproduktive Heroenkultur. Was meinen Sie damit?

Diese kontraproduktive Heroenkultur hat damit zu tun, dass die Welt immer komplexer wird, immer unberechenbarer. Die Unsicherheit, die das auslöst, führt zu einer extremen Sehnsucht nach Stabilität und Ordnung. Das ist mit die Saat für diese autokratischen Wenden, die ja von den Trumps und Co. auch gespielt werden, nach dem Motto, ihr müsst nur einen richtigen Deal-Maker an die Spitze wählen, dann wird Amerika wieder groß. Dieses Grundmotiv findet man durchaus auch im Kommunalen. Die Menschen haben das Gefühl, dass diese Stadt, in der sie sich früher subjektiv doch total wohlgefühlt haben, dass die jetzt überall zusammenbricht, die Läden weg, man fühlt sich nicht mehr so sicher wie früher, wenn du beim Einwohnermeldeamt einen Termin willst, dann musst du wochenlang warten. Also du hast den Eindruck, da bricht eigentlich alles zusammen.

Wo kommt der Held ins Spiel?

Für jedes einzelne Problem gibt es das Gefühl: Das muss doch gehen. Und dann fragt man sich: Wer macht denn das in der Stadt? Durch diese sehr geringe Auseinandersetzung mit Lokalpolitik gibt es in der Regel dann nur eine Person, die einem in den Sinn kommt und das ist die Oberbürgermeisterin, der Oberbürgermeister. Und wenn man sich die Wahlkämpfe anschaut, ich hatte diese Passage auch drin, wird immer die gleiche Heldenreise erzählt. Beim Vorgänger ist nichts gelaufen. Wahnsinn, da muss ich doch noch mal auf euch als Bürgerinnen und Bürger hören, diese Stadt hat doch so viel mehr Potenzial, da muss man doch noch mal richtig durchgreifen, das wird jetzt alles besser! Dieses Versprechen ist immer die Grundgeschichte eines Wahlkampfes.

Und dann?

Wenn man dann den neuen Helden oder die neue Heldin gewählt hat, spätestens dann merkt die Person: So läuft es nicht. Dann hat man die Hoffnung, dass man mindestens die Kulisse erzeugt, Dinge im Griff zu haben. Darum gibt es diese ganzen Bilder, bei denen der Oberbürgermeister immer in der Mitte steht und damit völlig reduzierte Kausalitäten als Blick auf die Politikprozesse weiter kultiviert werden. Man lässt die Menschen in dem Glauben: Ja klar, am Ende ist es nur einer, der hier alles voranbringt und versucht, durch Kausalitätsverkürzung auf der Erfolgsseite dann so viel Credits aufzubauen, dass es für die Wiederwahl reicht. Das ist das, was ich unter Heroenkult fasse. Als früher begeisterter Leser der seligen Revue für postheroisches Management war das für mich natürlich intellektuell eine ziemliche Zumutung. Ich wusste, so laufen komplexe Systeme nicht, aber ich konnte nie mit jemandem drüber reden, weil die Leute ein absolutes heroisches Management sehen wollten. Ich wollte mich aber auch nicht im Bild einfach vor die Leute stellen, die verantwortlich waren, dass das hier funktioniert.

„Weil du die einzig identifizierbare politische Figur bist, zählt allein deine Präsenz, egal ob du eine Dumpfbacke bist, sympathisch oder unsympathisch.“

Sondern?

Ich habe mich immer nett irgendwo hinten hingestellt. Mein Team war riesig böse, und die Leute hatten irgendwann das Gefühl, ja, unter dem Schneidewind, da geht ja nichts voran. Meinen Vorgänger hatten sie immer vorne im Bild gesehen und gedacht, der treibt die Dinge doch wirklich voran.

Es gab sogar eine Kampagne: Wo ist Uwe?

Das sollte sagen: Der tut ja eigentlich überhaupt nichts. Postheroische Bescheidenheit ist in dem Amt ein echtes Problem.

Sie hatten ausgerechnet, dass die Hälfte Ihrer Zeit für symbolpolitische Auftritte aufgewendet werde, bei denen faktisch nichts passiert, und das dann reduziert.

Es gab schon Momente, in denen mein Team gesagt hat: Uwe, diese Feuerwehrorden, die müssen jetzt angeheftet werden. Die Menschen erwarten das zu Recht. Das habe ich dann natürlich auch verstanden. Weil du die einzig identifizierbare politische Figur bist, zählt allein deine Präsenz, egal ob du eine Dumpfbacke bist, sympathisch oder unsympathisch. Deine Präsenz in der Rolle des Oberbürgermeisters zeigt den Leuten, die sich für diese Stadt engagieren: Das, was ihr macht, wird gesehen und von der Stadt wertgeschätzt. Das habe ich viel zu weit runtergedimmt und das war für manche natürlich auch ein Schlag ins Gesicht. Die dachten: Ich bringe hier in der Freiwilligen Feuerwehr mein Leben und mein ganzes Familienleben tagtäglich in Gefahr – und dann bewegt der Kerl sich nicht mal für 25 Jahre Engagement her?

Als jemand, der sich wünscht, dass die Gesellschaft sich in Richtung Nachhaltigkeit weiterentwickelt, welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen?

Zentral ist es, die unterschiedlichen Ebenen der Blockaden zu unterscheiden. Da ist der politische Mechanismus dieser Machtpolitik, der Blockaden erzeugt. Da ist dieser Regelbürokratiekomplex, der durch seine eigenen Dynamiken die oft gut gemeinten Absichten am Ende komplett blockiert. Da sind Mechanismen auf einer ganz individuellen, persönlichen, psychologischen Ebene, was in der Gesamtbetrachtung zu einer psychologischen Überforderung führt und die Strategiefähigkeit fast systematisch ausbremst. Und dann auf der vierten Ebene ist die Gesamtlage, das Sterben handlungsfähiger Kommunen aufgrund fehlender Kommunalfinanzen.

Haben Sie sich mental inzwischen wieder erholt?

Das ist noch im Prozess. Das intellektuelle Selbstbewusstsein ist doch erheblich angekratzt. Das Buch beschreibt ja ganz viele Ambiguitäten. Als ich drin war, habe ich gemerkt, dass mir die Toleranz fehlt, zu sagen: Hey, so ist das, so ist die Welt, das muss ich jetzt einfach mal durchhalten. Jetzt stecke ich mittendrin in diesem Verstehensprozess. Der eigentliche Reiz des Buches ist der Austausch, den es auslöst. Bei den Buchvorstellungen der letzten Wochen habe ich gemerkt, dass über so ein Buch spannende Gespräche entstehen, Bausteine, neue Lösungsoptionen. Aber das steht erst ganz am Anfang. Von daher tue ich mich zurzeit unendlich schwer, mit so einer Selbstgewissheit zu sagen: Leute, ich war da fünf Jahre drin, jetzt habe ich es verstanden und jetzt erkläre ich euch alles viel besser als früher.

🐾 Lesen Sie weiter: Dieser Artikel erschien zuerst in der neuen Ausgabe unseres taz-Magazins FUTURZWEI N°37 mit dem Titelthema „Nachspielzeit“ . Jetzt bestellen im taz Shop.