Mauerecho-Podcast auf Tour Greifswald, Chemnitz, Görlitz, Zschornewitz

Seit Januar 2025 bringt der Pod­cast „Mauerecho“ der taz panterstiftung Menschen aus Ost- und Westdeutschland miteinander ins Gespräch. Ein politischer Resonanzraum für Perspektiven aus Gesellschaft, Politik und Wissenschaft. Mit der zweiten Staffel 2026 richtet sich der Blick des Pod­casts auf die nahenden Landtagswahlen, etwa in Mecklenburg-Vorpommern oder Anfang September in Sachsen-Anhalt.

„Mauerecho“ fragt, was oft übersehen wird: Wo können Ost und West voneinander lernen? Wo gibt es überraschende Gemeinsamkeiten? Und welche Unterschiede wirken bis heute nach, geprägt durch die Geschichte der Teilung?

Mit „Mauerecho on Tour“ kommt die taz panterstiftung im Sommer 2026 raus aus dem Studio und rein in den Austausch vor Ort. Den Auftakt macht die taz panter-Wahlarena am 3. Juli in Greifswald, gemeinsam veranstaltet mit der STRAZE, einem soziokulturellen Zentrum: Hier diskutieren wir mit Politikerinnen wie der Spitzenkandidatin der Grünen, Claudia Müller, und weiteren Wahl­kämp­fe­r*in­nen über die entscheidenden Fragen, die diese Wahlen nun aufwerfen.

Beim KOSMOS Festival am 29. August in Chemnitz verschieben wir die Perspektive bewusst: Im Zentrum stehen Menschen, die von rechter Gewalt und Radikalisierung betroffen sind. Im Austausch mit Aussteigern aus der rechtsextremen Szene geht es darum, sichtbar zu machen, was Radikalisierung anrichtet und was sie hinterlässt.

Beim Überlandfestival vom 4. bis 6. September in Görlitz richten wir den Blick auf das demokratische Rückgrat im ländlichen Raum: das Ehrenamt. Gemeinsam mit Engagierten sprechen wir darüber, wie politische und zivilgesellschaftliche Arbeit unter Druck, wie etwa durch Kürzungen bei „Demokratie leben!“, weitergehen kann. Und das ist erst der Anfang.

Beim Osten Festival in Zschornewitz fragen wir: Wie reagiert die Kulturbranche auf neue politische Realitäten? Wenn Sie möchten, dass wir auch bei Ihnen einen Live-Pod­cast oder ein Panel umsetzen, schrei­ben Sie uns an mauerecho@taz.de Treffen Sie uns vor Ort. Bringen Sie Ihre Perspektive ein. Werden Sie in Zeiten der Polarisierung Teil des Dialogs.